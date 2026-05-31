Καιρός: «Ποδαρικό» με 30άρια κάνει ο Ιούνιος – Με τι συνθήκες θα επιστρέψουν οι ταξιδιώτες του τριημέρου

Παραμονή του Αγίου Πνεύματος, την Κυριακή (31/5/26) ο υδράργυρος ανέβηκε μέχρι τους 33 βαθμούς και όπως όλα δείχνουν, με τέτοιο καλοκαιρινό καιρό θα κάνει ποδαρικό ο Ιούνιος.

Τη Δευτέρα (1/6/26) οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για τον καιρό καθαρά καλοκαιρινές θερμοκρασίες με τον υδράργυρο μάλιστα, να ανεβαίνει λίγο ακόμα για να φτάσει να δείχνει 33 ίσως 34 βαθμούς.

Στις ορεινές περιοχές αλλά και στην Αττική, το μεσημέρι του Αγίου Πνεύματος υπάρχει πιθανότητα να βρέξει για λίγο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι ταξιδιώτες του τριημέρου που επισκέφθηκαν τα νησιά, θα επιστρέψουν με καλές συνθήκες καθώς οι άνεμοι στα πελάγη δε θα ξεπεράσουν α 5 μποφόρ.

Ο καιρός δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές και μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει. Μόνο στα βόρεια ίσως βρέξει την Τρίτη και την Τετάρτη (3/6/26), με τη θερμοκρασία να παραμένει στα ίδια επίπεδα.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ για την Δευτέρα (1/6/26) Αγίου Πνεύματος

Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 29 με 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (2/6/26)

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και την κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.