Καιρός: Ψυχρό μέτωπο φέρνει καταιγίδες και χαλάζι Παρασκευή και Σάββατο – Η πρόγνωση Κολυδά

Λόγω κορεσμένων εδαφών, αυξάνεται ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών φαινομένων - Πως θα κινηθεί η κακοκαιρία
καιρος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Νέα κακοκαιρία είναι προ των πυλών καθώς ένα ψυχρό μέτωπο θα χτυπήσει τη χώρα από την Παρασκευή (20/02/2026) και φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, νέα κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει τη χώρα λόγω της διέλευσης βαρομετρικού χαμηλού, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης.

Κύριο χαρακτηριστικό είναι η διέλευση ενεργού ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικά χαλαζοπτώσεις από την Παρασκευή έως το Σάββατο.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα και θα επεκταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Παράλληλα, νοτιοδυτικοί άνεμοι 7-8 μποφόρ θα ενισχυθούν πρόσκαιρα.

Λόγω κορεσμένων εδαφών, αυξάνεται ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (20/02/2026) μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου (21/02/2026) αρχικά στη βορειοδυτική χώρα, βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.
Ισχυροί, νοτίων διευθύνσεων άνεμοι, εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν την Παρασκευή πρόσκαιρα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή

α.στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι
β.στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα
γ.στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα
δ.στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες
ε.στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα
στ.στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο

α.στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα
β.στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι
γ.στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.

Ελλάδα
