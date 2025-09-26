Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και καταιγίδες από το Σάββατο – «Έρχεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης»

Έως και 5 βαθμούς λιγότερους θα δείξει το θερμόμετρο λόγω της κακοκαιρίας που έρχεται από την Ιταλία και αναμένεται το Σάββατο (27.09.2025) να «χτυπήσει» και την χώρα μας. Πέρα από την πτώση της θερμοκρασίας, άνεμοι που θα πνέουν βόρειοι και καταιγίδες θα συνθέσουν ένα πλήρως χειμωνιάτικο σκηνικό.

Τις τελευταίες ημέρες όλοι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την κακοκαιρία που θα εκδηλωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε νέα ανάρτηση που έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς στα social media εξηγεί πως αναμένεται να εκδοθεί και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασία όπου θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

«Καλημέρα σας. Η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα. Εν αναμονή του επίσημου έκτακτου από την ΕΜΥ το μεσημέρι. Για το ποιες περιοχές θα επηρεαστούν ισχύουν όσα έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες αναρτήσεις», έγραψε.

Νωρίτερα ο Θοδωρής Κολυδάς είχε εξηγήσει αναλυτικά το ποια φαινόμενα και το πού θα εκδηλωθούν αυτά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα, δυτική Στερεά Ελλάδα, Ζάκυνθος και Κεφαλονιά θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Δείτε σε ποιες περιοχές θα βρέξει:

«Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά»

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Μεταβολή του καιρού και προσοχή σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας. Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά. Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά – Ίσως και καθόλου . Γεγονός είναι ότι από Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός. Οι θερμοκρασίες σε πτώση κατά 5 περίπου βαθμούς και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες. Άνεμοι τοπικά από Παρασκευή στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου».

Δείτε στον διαδραστικό χάρτη την ένταση των ανέμων:

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Κυριακή 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά έντονα τις πρωινές ώρες το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.