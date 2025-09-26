Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Για έντονα φαινόμενα προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι

Φθινοπωριάζει για τα καλά ο καιρός από αύριο Σάββατο (27.09.2025) με τις επόμενες 48 ώρες, έντονα φαινόμενα και κυρίως καταιγίδες θα πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας.

Η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα με τις καταιγίδες να επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, Μεσσηνία, Ηλεία και Αχαΐα θα επηρεαστούν περισσότερο, ενώ και τα φαινόμενα θα πλήξουν επίσης και τη δυτική Στερεά, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά.

Μάλιστα από την Κυριακή θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας κατά περίπου 5 βαθμούς. Η αίσθηση του κρύου, μάλιστα, αναμένεται πιο έντονη λόγω και των ισχυρών βοριάδων που θα πνέουν.

Μεταβολή του καιρού και προσοχή σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας. Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά . Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά – Ίσως και καθόλου .

Για αλλαγή του καιρού κάνουν λόγο και οι μετεωρολόγοι Γιώργος Τσατραφύλλιας και Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε μια ανάρτηση σχετική με τίτλο «ακραία επικίνδυνος καιρός μπροστά μας» και μιλάει για ανέμους σε επίπεδο θυέλλης αλλά και ισχυρές και συνεχόμενες βροχές.

Για έντονα φαινόμενα προειδοποιεί και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σημειώνοντας πως έρχονται ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά.

Ο ίδιος κάνει λόγο για οχτώ περιοχές που θα βρεθούν στο μάτι της κακοκαιρίας:

«-Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα): Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία ,Ζάκυνθος.

-Στη δεύτερη γραμμή: Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά έντονα τις πρωινές ώρες το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.