Καιρός – Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές και αφρικανική σκόνη και την Παρασκευή – Ανάσα με βοριάδες μέσα στο Σαββατοκύριακο

Θα συνεχιστεί το εκρηκτικό κοκτέιλ αφρικανικής σκόνης και λασποβροχών τουλάχιστον για ακόμη 48 ώρες σε αρκετές περιοχές με τον καιρόν να μας βάζει δύσκολα.

Η αφρικανική σκόνη θα αργήσει να φύγει από τη χώρα μας με τις λασποβροχές και τη ζέστη να προκαλούν ένα θολό σκηνικό.

Σύμφωνα μάλιστα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια σε κάποιες περιοχές οι λασποβροχές θα μετατραπούν σε καταιγίδες. Στην Αττική απόψε δεν αποκλείεται να πέσουν και λασποψιχάλες.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο η ατμόσφαιρα θα αρχίσει να καθαρίζει, ενώ θα πέσει η θερμοκρασία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

“Σκόνη, συννεφιές και λασποβροχές μέχρι και την Παρασκευή…”

Καλημέρα!

Στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης σήμερα. Αύριο καλύτερη κατάσταση στις ίδιες περιοχές. Καθαρίζουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο!

Επιπλέον ασθενείς λασποβροχές σήμερα στη βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο και σταδιακά στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λασποψιχάλες το βράδυ στην Αττική.

Περισσότερες βροχές αύριο σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, πτώση της Θερμοκρασίας και καθαρή ατμόσφαιρα με βοριάδες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εξαίρεση οι υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική Ελλάδα τις επόμενες ημέρες ( 22-25 βαθμοί)».