Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης 02.06.2026, για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα στο Κολωνάκι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον αποθηκευτικό χώρο του καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι και άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν γρήγορα να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Στο υπόγειο της 5όροφης πολυκατοικίας, ήταν μία αποθήκη με χάρτινα είδη, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος προέκτασής σε διπλανά κτίρια.

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί προσωρινά στην οδό Σκουφά, ενώ πολύ σύντομα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.