Καιρός: Βροχερό διήμερο με έντονα κατά τόπους φαινόμενα – Με ήλιο το πέταγμα του χαρταετού

Με έντονα φαινόμενα θα «κινηθεί» ο καιρός τις επόμενες ώρες με τις βροχές και τις ισχυρές καταιγίδες να συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Εξαιτίας επιδείνωσης του καιρού που ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα με τις βροχές και τις καταιγίδες οι αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ.

Τα φαινόμενα θα παραμείνουν έντονα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία παρατείνεται ως την Κυριακή.

Το πρωί του Σαββάτου ήχησε το 112 για τους κατοίκους της Λήμνου με το οποίο τους προειδοποιεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στην Αττική, η κακοκαιρία προκάλεσε καθίζηση στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ναϊάδων από το σημείο όπου συναντά την οδό Πρωτέως, στο Παλαιό Φάληρο. Παράλληλα, η έντονη βροχόπτωση οδήγησε σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Ήμερου Πεύκου, στην περιοχή του Πικερμίου.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ, το οποίο συνοδεύεται από «πορτοκαλί προειδοποίηση», τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν τις επόμενες ώρες στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Σάββατο:

α. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως το απόγευμα

β. στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

γ. στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, επισημαίνει ότι από το πρωί του Σαββάτου τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση. Ωστόσο, εφιστά την προσοχή για τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, του Αιγαίου και της Κρήτης, όπου οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν δυσμενείς.

Την Κυριακή της Αποκριάς αναμένονται βροχές στο Ρέθυμνο, ενώ αντίθετα σε Πάτρα και Ξάνθη οι καιρικές συνθήκες θα είναι αισθητά βελτιωμένες. Παρά τη βελτίωση σε ορισμένες περιοχές, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται ιδιαίτερα καλός, με ηλιοφάνεια και ανέμους.

Ο καιρός σήμερα

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Μόνο το πρωί στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5 τοπικά στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το μεσημέρι – απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Άνεμοι: Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στη κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, το μεσημέρι – απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας και των Σποράδων. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 6 και τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα βόρεια και το βράδυ στα κεντρικά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 10 με 13 ενώ θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-02-2026

Στην Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια. Από αργά το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και αργά τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-02-2026

Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.