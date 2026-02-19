Ελλάδα

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι από τα ξημερώματα της Παρασκευής – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Η κακοκαιρία θα επικρατήσει σταδιακά σε όλη τη χώρα μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου
Βροχή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται τις επόμενες ώρες με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς από το ξημερώματα της Παρασκευής (20.2.26) έρχονται βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλάζι.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο του καιρού πρόκειται για πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις που θα επικρατήσουν μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στη βορειοδυτική χώρα και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυροί, νοτίων διευθύνσεων άνεμοι, εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν την Παρασκευή πρόσκαιρα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι
β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα
γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα
δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες
ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα
στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα
β. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι
γ. στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
98
78
73
71
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Έμεινε στον τόπο ξεφορτώνοντας τον γερανό στη Βάρη» λέει ο πατέρας του 21χρονου που πέθανε από ηλεκτροπληξία μαζί με συνάδελφό του
«Ο γιος μου ήταν μαζί με το άλλο παιδί στο μπαλκόνι και ξεφόρτωναν από τον γερανό τα τζάμια. Την ώρα πού πήγαν να σταματήσουν το καλάθι για να το αδειάσουν, τους χτύπησε το ρεύμα»
Ο 21χρονος που σκοτώθηκε στη Βάρη
Newsit logo
Newsit logo