Καιρός: Χριστούγεννα με κρύο και βροχές, προβλέψεις ακόμα και για χιόνια την Πρωτοχρονιά

Σε ρυθμό Χριστουγέννων μπαίνει ο καιρός, καθώς μετά από αρκετές ημέρες ηλιοφάνειας χαλάει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι προβλέψεις μάλιστα για την Πρωτοχρονιά δεν αποκλείουν χιόνια και σε χαμηλό υψόμετρο.

Η αρχή θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο όπου περιμένουμε βροχές και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και τα Χριστούγεννα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι έρχεται ένα βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης στην Αφρική το Σάββατο που θα φέρει συννεφιά και βροχές με μεγάλες εντάσεις και μεγάλο όγκο νερού.

«Με πυκνή ομίχλη και έντονο κρύο τη νύχτα και το πρωί θα φτάσουμε μέχρι και την αυριανή ημέρα οπότε και στη συνέχεια έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι και την Πρωτοχρονιά που αρχικά θα μας δώσουν ένα έντονο φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο με πολλές βροχές και τα χιόνια στα βουνά και στη συνέχεια πιο χειμωνιάτικο καιρό με τα χιόνια ίσως και πιο χαμηλά», τονίζει σε ανάρτησή του.

Οπως είπε στο Open, η κακοκαιρία θα φέρει βροχές στα νότια, δηλαδή οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η νότια και ανατολική Πελοπόννησος και τα Δωδεκάνησα, ενώ υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί και η Αττική,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επισήμανε ότι διακρίνουμε δυο τύπους καιρού το Σάββατο από το ύψος της Πελοποννήσου και πιο νότια και νοτιανατολικά θα είναι βαρύς ο καιρός με έντονες βροχές και καταιγίδες και λίγο πιο βόρεια προς την περιοχή της Θεσσαλίας, τη Μακεδονία και των Σποράδων θα επικρατήσει ένας άλλος τύπος καιρού. Την Κυριακή η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και θα χρειαστεί προσοχή στις περιοχές αυτές.

«Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές»

Από την άλλη σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια από το Σάββατο θα υπάρχει αλλαγή στον καιρό κάνοντας μάλιστα τις εκτιμήσεις του για τις επόμενες ημέρες

Επισημαίνει μάλιστα ότι μετά τις 26 Δεκεμβρίου και ως την πρωτοχρονιά υπάρχει τάση για πιο κρύες καταστάσεις.

«Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές»

Καλημέρα!

Καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, ήδη γράφονται –και θα συνεχίσουν να γράφονται– πολλά για την εξέλιξη του καιρού.

Είναι απολύτως λογικό ο κόσμος να θέλει να γνωρίζει με τι καιρό θα ταξιδέψει ή θα γιορτάσει τις ημέρες αυτές, κάτι που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για πολλούς «παρόχους πληροφορίας».

Παρά τις πιέσεις, δεν μπορώ ακόμη να δώσω με βεβαιότητα απαντήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, καθώς η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια.

Ωστόσο θα προσπαθήσω να δώσω μια πρώτη τάση-εκτίμηση.

Σάββατο 20/12 -Δευτέρα 22/12 :

Λίγες βροχές κεντρικά και νότια – μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Τρίτη 23/12 -Τετάρτη 24/12 :

θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή -περισσότερες βροχές δυτικά-βόρεια-ανατολικό Αιγαίο- ισχυροί νοτιάδες -χιόνια στα χιονοδρομικά

Χριστούγεννα :

Θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή-λίγες βροχές στα κεντρικα και νοτια.

Παρασκευή 26/12 -Πρωτοχρονιά :

Τάση για πιο κρύες καταστάσεις.

Υ.Γ : Μέρα με τη μέρα θα γίνομαι πιο σαφής».

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα νότια θα αυξηθούν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025

Στα κεντρικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025

Αστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.