Καισαριανή: Νεκρός ο 28χρονος που αναζητούταν από την αστυνομία – Πέθανε στο νοσοκομείο

Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του Πολυχρόνη Σταματάτου, 28 ετών ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την Καισαριανή και αναζητούταν από την αστυνομία.

Ο 28χρονος έφτασε από την Καισαριανή στις 05/04/26 στα επείγοντα νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μόνος του και στη συνέχεια κατέληξε. Ωστόσο είχε καταγραφεί ως άνδρας αγνώστων στοιχείων.

Η σορός του άτυχου άνδρα ταυτοποιήθηκε σήμερα 08/04/2026 και τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Πολυχρόνη Σταματάτου ενημερώθηκε στις 07/04/2026 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.