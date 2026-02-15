Καισαριανή: Στο φως αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα πρόσωπα των 200 εκτελεσθέντων στο Σκοπευτήριο

Ταραχή έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση φωτογραφιών που φαίνεται να αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944, 82 χρόνια μετά το γεγονός.

Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε εικόνες από την αιματηρή Πρωτομαγιά όταν εκτελέστηκαν οι 200 αντιστασιακοί στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Εφόσον αποδειχθούν αυθεντικές οι φωτογραφίες αυτές, αποτελούν ένα σημαντικό οπτικό τεκμήριο ενός από τα πιο «μαύρα» κεφάλαια της γερμανικής Κατοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογραφίες βρέθηκαν σε άλμπουμ Γερμανού αξιωματικού, ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα με έδρα τη Μαλακάσα κατά την περίοδο της Κατοχής. Το υλικό εμφανίστηκε προς πώληση σε διαδικτυακή δημοπρασία στο eBay από Βέλγο πωλητή, χωρίς να είναι γνωστός ο φωτογράφος.

Η δημοπρασία έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της σελίδας «Greece at WWII Archives» στο Facebook, η οποία ανάρτησε τις φωτογραφίες και πυροδότησε συζήτηση τόσο για τη γνησιότητά τους όσο και για το ζήτημα της εμπορικής διακίνησης ιστορικού υλικού που συνδέεται με εγκλήματα πολέμου.

Η αυθεντικότητα των εικόνων δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από κάποιον, ωστόσο, η πιθανότητα να πρόκειται για αυθεντικό υλικό έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε ιστορικούς και ερευνητές της περιόδου.

Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα των ναζιστικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πολιτικοί κρατούμενοι, πολλοί εκ των οποίων είχαν μεταφερθεί από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου.

Η μαζική εκτέλεση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ως αντίποινα για τον θάνατο Γερμανού στρατηγού, τριών αξιωματικών που τον συνόδευαν και τον τραυματισμό στρατιωτών στους Μολάους Λακωνίας, στις 27 Απριλίου 1944.

Ανάμεσα στους άτυχους άνδρες βρισκόταν και ο Ναπολέων Σουκατζίδης, που στο στρατόπεδο εκτελούσε χρέη διαρμηνέα. Τόσο εκείνος, όσο και ο Αντώνης Βαρθολομαίος, παρότι του προτάθηκε να εξαιρεθούν από τη λίστα των 200 μελλοθανάτων, αρνήθηκαν να εκτελεστεί άλλος στη θέση τους.

Ο Παντελής Βούλγαρης το 2017 γύρισε την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα» με κεντρικό ήρωα τον Σουκατζίδη και την πλοκή να Βασίζεται στην εκτέλεση των 200 Ελλήνων κομμουνιστών πολιτικών κρατουμένων.

Εάν οι φωτογραφίες αποδειχτεί ότι είναι γνήσιες, ενδέχεται να προσθέσουν νέα στοιχεία στην τεκμηρίωση της εκτέλεσης και να συμβάλουν ακόμη και στην αναγνώριση προσώπων από συγγενείς ή μελετητές.