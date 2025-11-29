Ελλάδα

Κακοκαιρία Adel: Προβλήματα και στη Σαντορίνη – Κατέρρευσε τοιχίο, πλημμύρισαν σπίτια

Βράχοι μικρού μεγέθους έπεσαν στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού
Καταστροφές από την κακοκαιρία στην Σαντορίνη
Καταστροφές από την κακοκαιρία στην Σαντορίνη

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Adel και στη Σαντορίνη με το νησί από το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025) να πνίγεται από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Στη Σαντορίνη κατέρρευσε τοίχος πλατείας από τις βροχοπτώσεις με  συνέπεια να πλημμυρίσουν κάποια σπίτια. Παράλληλα δρόμοι γέμισαν με λάσπες και μετέφαν φερτά υλικά.

Βράχοι μικρού μεγέθους έπεσαν στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού.

Προβληματα από την κακοκαιρία στη Σαντορινή
Προβληματα από την κακοκαιρία στη Σαντορινή

Για το θέμα ειδιποιήθηκε άμεσα η έπαρχος κ. Ιουλία Καραμολέγκου κινητοποιώντας μηχανήματα.

Εκτός από τις πτώσεις βράχων στο δρόμο προς τον Αθηνιό, η έντονη νυχτερινή βροχόπτωση, δημιούργησε προβλήματα και σε άλλα σημεία του νησιού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
65
64
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη ο δράστης που πέταξε χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα - Βίντεο η στιγμή της ρίψης
Τα πλάνα καταγράφηκαν τον περασμένο Αύγουστο, όταν σημειώθηκε η έκρηξη στην καφετέρια - Ήδη έγκλειστος στην φυλακή για άλλα αδικήματα είναι ο 24χρονος συνεργός του συλληφθέντα
Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη ο δράστης που πέταξε χειροβομβίδα σε καφετέρια – Βίντεο η στιγμή της ρίψης
Έρχονται κι άλλες βροχές με ισχυρούς νοτιάδες - «Δεν βλέπω χιονιά τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκέμβρη» λέει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας
Μετά από ένα διάλειμμα 3-4 ημερών, από την Πέμπτη (04.12.2025) καταφτάνουν ξανά αρκετές βροχές, αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος σε ανάρτησή του το Σάββατο
Κακοκαιρία
Κανονικά η 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό - Τα ολοήμερα δρομολόγια των λεωφορείων
Για την 24ωρη λειτουργία σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, καταγράφουν πλέον 60.000 επικυρώσεις σε ένα Σάββατο, δείχνοντας ότι το επιβατικό κοινό εξοικειώνεται και αξιοποιεί περισσότερο τις νυχτερινές διαδρομές
Μετρό
Newsit logo
Newsit logo