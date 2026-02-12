Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε στέγαστρα και έσπασε τζαμαρίες στον Πύργο – Κατολισθήσεις σε Παλαιοκαστρίτσα και Πρέβεζα

Ανελέητο το πέρασμα της κακοκαιρίας από τον Πύργο όπου οι σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρισες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε αρκετές δρόμους. Σε Κατάκολο, Φωναίτικα και Αμπελώνα, ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε δέντρα, μεταλλικά στέγαστρα ενώ έσπασαν και τζαμαρίες επιχειρήσεων. Στην Παλαιοκαστρίτσα και στην Πρέβεζα, σημειώθηκαν νέες κατολισθήσεις

Στην περιοχή της Μούτελης και της Σπιάντζας, στον Πύργο, η διάβρωση των ακτών, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους που έφερε η κακοκαιρία, γκρέμισε σπίτι με αποτέλεσμα να φαίνεται ξεκάθαρα το εσωτερικό του. Η θάλασσα «καταβρόχθησε» τη βάση του κτιρίου και σιγά σιγά κατέστρεψε και μεγάλο τμήμα του ισογείου. Σε άλλες περιοχές της Ηλείας, σε Πρέβεζα και Παλαιοκαστρίτσα, υπάρχουν αρκετές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρκετές περιοχές του Πύργου παραμένουν χωρίς ρεύμα ενώ έχουν πέσει και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Στο Μεσολογγάκι έχουν σημειωθεί δεκάδες πτώσεις δέντρων ενώ στην Αλφειούσα κατολισθήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε Κατάκολο και Φωναίτικα οι ζημιές είναι εκτεταμένες καθώς ο ανεμοστρόβιλος που χτύπησε, σήκωσε στέγαστρα, δέντρα και έσπασε τζαμαρίες επιχειρήσεων.

Οι αρμόδιες αρχές και τα συνεργεία Πολιτικής Προστασίας παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης και σπεύδουν όπου χρειάζεται.

Παρόμοια εικόνα μας έρχεται και από τον Αμπελώνα, όπου ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε μεγάλες αγροτικές εκτάσεις, ξεριζώνοντας πολλά δέντρα.

«Μέσα σε λίγα λεπτά είχαμε τεράστια καταστροφή» δηλώνει στο ilialive.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Σάκης Σπηλιωτόπουλος.

Διακοπή κυκλοφορίας και ζημιές και στην Ηλεία

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία και στην Ηλεία. Κλειστό παραμένει το οδικό δίκτυο που συνδέει την Αλφειούσα με τα Μακρίσια, στο ύψος του φράγματος του Αλφειού λόγω πτώσης δέντρου.

Στο σημείο βρίσκεται συνεργείο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, το οποίο εργάζεται για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας το συντομότερο δυνατό. Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου.

Κατολίσθηση στην Αμαλιάδα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία και στον Δήμο Ήλιδας. Κατολίσθηση σημειώθηκε στον κεντρικό περιφερειακό δρόμο Αμαλιάδα – Σιμόπουλο (Ε.Ο. 111), στο ύψος του Προδρόμου.

Μεγάλοι όγκοι χώματος και φερτών υλικών κατέληξαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων. Η διέλευση των οχημάτων έχει καταστεί αδύνατη, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όσους κινούνται στα γύρω οδικά δίκτυα και αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί και αναμένονται παρεμβάσεις για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ παραμένει άγνωστο το πότε θα δοθεί ξανά ο δρόμος σε χρήση.

Καθιζήσεις και κατολισθήσεις στην Παλαιοκαστρίτσα

Αποκλεισμένος παραμένει ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στο τουριστικό θέρετρο της Παλαιοκαστρίτσας, καθώς για τρίτη συνεχόμενη μέρα τεράστιοι βράχοι και όγκοι χώματος παρασύρθηκαν από την πλαγιά.

Συνεργεία της περιφέρειας συνεχίζουν τις προσπάθειες απομάκρυνσης των βράχων, ωστόσο υπάρχει ανησυχία για τη σαθρότητα του εδάφους λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και των τόνων νερού που έχει πέσει στο νησί από το Νοέμβριο έως και σήμερα.

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χρήστος Μιχαλάς, υπογράμμισε στο ΕΡΤnews.gr, ότι κατολισθήσεις σημειώνονται κάθε χρόνο, όμως, ποτέ σε τόσο μεγάλη έκταση, τονίζοντας τον κίνδυνο να φύγει μεγαλύτερο κομμάτι, και όχι απαραίτητα εν ώρα βροχόπτωσης.

Στο χωριό Λάκωνες, κοντά στην Παλαιοκαστρίτσα, αποκολλήθηκαν τρεις μεγάλοι βράχοι οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα στην είσοδο του χωριού.

Προβλήματα από τις συνεχείς βροχοπτώσεις που επιδεινώθηκαν το τελευταίο διήμερο έχουν παρουσιαστεί σε πολλά σημεία το οδικού δικτύου τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο συγκρότημα, όπως στο χωριό Ζυγός όπου 100 περίπου μέτρα του επαρχιακού οδικού δικτύου έχουν υποστεί καθίζηση σε μεγάλο μέρος τους.

Κατολισθήσεις και στην Πρέβεζα

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει ο Μύτικας Πρεβέζης, έπειτα από κατολίσθηση. Κλειστός παραμένει ο παραλιακός δρόμος προς το χωριό Μύτικα της Πρέβεζας με το οδόστρωμα να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Τα σκαπτικά μηχανήματα δουλεύουν πυρετωδώς για να μην καταλήξουν τόνοι από πέτρες και χώματα στη θάλασσα, ενώ σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει και η δυτική πλευρά του χωριού.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι τοπικέ Αρχές για τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στην παραλιακή ζώνη, καθώς οι βροχοπτώσεις έχουν επιδεινώσει τη διάβρωση της ακτής.

Τεράστια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις μετακινήσεις και τον ανεφοδιασμό των κατοίκων στη Δίβρη Ηλείας, καθώς το χωριό έχει αποκλειστεί, λόγω καθίζησης στο οδόστρωμα της εθνικής οδού Πατρών-Τριπόλεως.