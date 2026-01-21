Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου – Τι ισχύει για τα νησιά του Αργοσαρωνικού

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί σήμερα (21.01.2026) και η Αττική με αποτέλεσμα να αποφασιστεί το απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια της πρωτεύουσας.

Το απαγορευτικού απόπλου ισχύει για τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου μιας η κακοκαιρία θα χτυπήσει την Αττική με θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχές και σφοδρές καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εδώ πως θα εξελιχθεί το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί όλα τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Σχετικά με τα νησιά του Αργοσαρωνικού, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.

Οι επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν από τα λιμάνια της Αττικής, καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.