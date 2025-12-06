Κακοκαιρία Byron: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών – Επιταχύνονται οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων

Ο άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία Byron καθώς και η επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων τέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο στα Μέγαρα υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.

Όπως γνωστοποιήθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες στις πληγείσες κατοικίες στα Μέγαρα και στις υπόλοιπες περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία Byron έχουν ήδη ξεκινήσει από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ).

«Η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής σε στενή συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια, έχει θέσει σε πλήρη ετοιμότητα όλα τα επιχειρησιακά κλιμάκια για την άμεση καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron.

Η προτεραιότητά μας είναι η ταχεία και δίκαιη αποζημίωση των πολιτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Καλούμε τους πολίτες να συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε οι αυτοψίες να γίνουν με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, συνεχίζεται η στενή επικοινωνία με όλες τις εμπλεκόμενες Αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας πληγέντας δεν θα μείνει χωρίς στήριξη.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, σε κάθε βήμα της διαδικασίας αποκατάστασης των ζημιών», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κ. Κατσαφάδος.

Ειδικότερα, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον δήμο Μεγάρων, με τη συμμετοχή του δημάρχου Μεγαρέων, Παναγιώτη Μαργέτη, του δημάρχου Ελευσίνας, Γιώργου Γεωργόπουλου, του δημάρχου Μάνδρας, Αρμόδιου Δρίκου,της αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Αθανασίας Παπασπύρου, καθώς και του γενικού γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρου Καμπούρη και του γενικού διευθυντή της ΓΔΑΕΦΚ Γιάννη Παυλή, καθορίστηκαν τα ακόλουθα:

Αυτοψίες και διαδικασία αποζημιώσεων για τους πληγέντες κατοίκους

Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) έχουν ήδη ξεκινήσει τις αυτοψίες στις πληγείσες κατοικίες. Μέσα σε λίγα λεπτά οι πληγέντες λαμβάνουν το δελτίο αυτοψίας, το οποίο καταθέτουν στον Δήμο προκειμένου να δημιουργηθεί ο φάκελος πληγέντα.

Ο Δήμος, αφού επαληθεύσει τα στοιχεία, οφείλει να αποστείλει τους φακέλους στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Παράλληλα, τέθηκε αυστηρό χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός 10 ημερών, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις. Από τη στιγμή που οι φάκελοι αποσταλούν στο υπουργείο, η πίστωση των χρημάτων πραγματοποιείται εντός τριών ημερών.

Καταγραφή και προτεραιοποίηση έργων αποκατάστασης

Οι Δήμοι καλούνται να καταγράψουν τα έργα αποκατάστασης των υποδομών που απαιτούνται στις περιοχές τους και να προχωρήσουν σε προτεραιοποίησή τους.

Ο υφυπουργός, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, δεσμεύτηκε ότι κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΚΑ (Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιανουαρίου, θα τεθούν προς εξέταση τα έργα που θα καταθέσουν οι Δήμοι.

Αυτοψίες και αποζημιώσεις για τις επιχειρήσεις

Η Περιφέρεια οφείλει εντός 10 ημερών να ολοκληρώσει τις αυτοψίες στις πληγείσες επιχειρήσεις. Μετά τη διενέργεια των αυτοψιών, οι φάκελοι πρέπει να σταλούν στο υπουργείο εντός της ίδιας προθεσμίας, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία αποζημίωσης.

Τέλος, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ διενεργούν αυτοψίες κατόπιν υπόδειξης των Δημοτικών Αρχών, διασφαλίζοντας αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου και καταγραφής των ζημιών.

«Οι Δήμοι και η Περιφέρεια βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία και δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων», επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ανακοίνωσή του.