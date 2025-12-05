Ελλάδα

Κακοκαιρία Byron: Ξεχείλισε ο Πηνειός στα Τρίκαλα – Ο Ληθαίος σκέπασε την υπό ανέγερση γέφυρα Αγίου Κωνσταντίνου

Η πολύπαθη Θεσσαλία δοκιμάζεται για ακόμα μια φορά. Πριν καλά καλά επουλωθούν οι πληγές του Ντάνιελ, χτύπησε η κακοκαιρία Byron
ΦΩΤΟ TRIKALAOLA
Η κακοκαιρία Byron, χτυπάει τη Θεσσαλία. Ο Πηνειός ποταμός κατεβάζοντας τεράστιο όγκο νερού, έχει ξεχειλίσει από την βασική κοίτη, εντός των μεγάλων αναχωμάτων του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων και διαχέεται στα χωράφια.

Σύμφωνα με το TrikalaOla, στο σημείο που ξεχείλισε ο Πηνειός, πήγε και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, κάνοντας περιπολίες στην περιοχή, που αναμένεται να έχει -μικρότερης έντασης- βροχές και το Σάββατο (6/12/25), στο πλαίσιο της κακοκαιρίας Byron. 

Οι εικόνα από το σημείο είναι χαρακτηριστική:

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το TrikalaVoice, ο Ληθαίος σκέπασε την υπό ανέγερση γέφυρα Αγίου Κωνσταντίνου, ενώ στο ύψος των Κουτσομυλίων απέχει ελάχιστα από το να υπερχειλίσει και να σπάσει τα αναχώματα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το Σάββατο (5/12/25) η Θεσσαλία αναμένεται να έχει άστατο καιρό, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν…

