Κακοκαιρία Byron: «Πνίγηκε» στα νερά και τις λάσπες πάλι το Θριάσιο – Αποκαλυπτικές εικόνες

Μέγαρα

Μάνδρα, Νέα Πέραμος, Ελευσίνα, Μέγαρα. Όλες περιοχές στο Θριάσιο που βρέθηκαν στο μάτι της κακοκαιρίας Byron η οποία όχι μόνο τις σφυροκόπησε αλλά και τις έπνιξε για ακόμα μια φορά στο νερό και τις λάσπες και άφησε πίσω της καταστροφές.

Η δυνατή βροχή που έπεφτε όλο το βράδυ ξύπνησε μνήμες του 2017 ειδικά στους κατοίκους της Μάνδρας οι οποίοι ειδοποιήθηκαν ωστόσο με μήνυμα 112 να κατευθυνθούν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν από το πολύ νερό. Η κακοκαιρία Byron στην κυριολεξία «βύθισε» ολόκληρες περιοχές κάτω από το νερό και οι εικόνες του Βασίλη Μπαρμπίνη που θα δείτε από τα Μέγαρα, είναι αποκαλυπτικές. 

Η νύχτα ήταν εφιαλτική για τα Μέγαρα όπου με το πρώτο φως της ημέρας οι κάτοικοι συνειδητοποίησαν ότι ολόκληρες περιοχές είχαν μετατραπεί σε λίμνες. 

Το μικρό αεροδρόμιο της Πάχης, μετατράπηκε σε υδατοδρόμιο. Απίστευτες ποσότητες νερού έχουν καλύψει τα πάντα στο μικρό αυτό αεροδρόμιο που χρησιμοποιείται κυρίως ως βάση συντήρησης ελικοπτέρων και μικρών αεροσκαφών.

Εικόνες από drone δείχνουν τη πίστα να είναι γεμάτη νερά, καθηλώνοντας ουσιαστικά τα αεροσκάφη. Ένα απόκοσμο τοπίο το οποίο θα αργήσει αρκετά να επανέλθει. Και βεβαίως να γίνει η πρώτη αποτίμηση ζημιών. 

Αν σκεφτεί κανείς ότι η Βλυχάδα η οποία ανήκει στο δήμο Μεγαρέων χρίστηκε από το meteo.gr πρωταθλήτρια σε ύψη βροχής θα καταλάβει τι ακριβώς συνέβη. 260 χιλιοστά βροχής έπεσαν στη Βλυχάδα. Με απλά λόγια, 260 τόνοι ανά στρέμμα. Όπως μάλιστα είπε η μετεωρολόγος του Ertnews Νικολέττα Ζιακοπούλου, οι ποσότητες αυτές είναι εφάμιλλες τραγωδιών γιατί ήταν ιστορικές ποσότητες νερού αυτές που έπεσαν σε λίγες ώρες στην Δυτική Αττική. Εκτίμησε ότι το 112 έσωσε ζωές γιατι τόσο νερό είχε πέσει στη Μάνδρα το 2017.

Μέγαρα
Μέγαρα
Μέγαρα

Στη Μάνδρα η κατάσταση δεν έχει εκτονωθεί ακόμα. Με τον Σαρανταπόταμο και το ρέμα Αγίας Αικατερίνης να παραμένουν στο «κόκκινο», η Μάνδρα καταγράφει διαδοχικά προβλήματα, επιβεβαιώνοντας πόσο ευάλωτη παραμένει η περιοχή σε κάθε νέο κύμα κακοκαιρίας.

Ενδεικτικό είναι ότι η περιοχή όλη έχει μείνει χωρίς νερό μετά την θραύση του κεντρικού αγωγού η οποία θεωρείται από τους τεχνικούς ως ακόμη μία συνέπεια των πιέσεων που δέχτηκε το υπέδαφος από τη συνεχή ροή νερού και τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Μάνδρα
Μάνδρα
Μάνδρα
Μάνδρα
Μάνδρα

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν μέχρι αύριο το μεσημέρι (06/12/25).

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με κόκκινη προειδοποίηση, που εκδόθηκε την Τετάρτη (3/12) και επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

1. Το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON που εκδηλώνεται σήμερα προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα

ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

2. Αύριο, προβλέπεται ότι από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

