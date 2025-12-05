Κακοκαιρία Byron: «Πνίγηκε» στα νερά και τις λάσπες πάλι το Θριάσιο – Αποκαλυπτικές εικόνες

Μάνδρα, Νέα Πέραμος, Ελευσίνα, Μέγαρα. Όλες περιοχές στο Θριάσιο που βρέθηκαν στο μάτι της κακοκαιρίας Byron η οποία όχι μόνο τις σφυροκόπησε αλλά και τις έπνιξε για ακόμα μια φορά στο νερό και τις λάσπες και άφησε πίσω της καταστροφές.

Η δυνατή βροχή που έπεφτε όλο το βράδυ ξύπνησε μνήμες του 2017 ειδικά στους κατοίκους της Μάνδρας οι οποίοι ειδοποιήθηκαν ωστόσο με μήνυμα 112 να κατευθυνθούν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν από το πολύ νερό. Η κακοκαιρία Byron στην κυριολεξία «βύθισε» ολόκληρες περιοχές κάτω από το νερό και οι εικόνες του Βασίλη Μπαρμπίνη που θα δείτε από τα Μέγαρα, είναι αποκαλυπτικές.

Η νύχτα ήταν εφιαλτική για τα Μέγαρα όπου με το πρώτο φως της ημέρας οι κάτοικοι συνειδητοποίησαν ότι ολόκληρες περιοχές είχαν μετατραπεί σε λίμνες.

Το μικρό αεροδρόμιο της Πάχης, μετατράπηκε σε υδατοδρόμιο. Απίστευτες ποσότητες νερού έχουν καλύψει τα πάντα στο μικρό αυτό αεροδρόμιο που χρησιμοποιείται κυρίως ως βάση συντήρησης ελικοπτέρων και μικρών αεροσκαφών.

Εικόνες από drone δείχνουν τη πίστα να είναι γεμάτη νερά, καθηλώνοντας ουσιαστικά τα αεροσκάφη. Ένα απόκοσμο τοπίο το οποίο θα αργήσει αρκετά να επανέλθει. Και βεβαίως να γίνει η πρώτη αποτίμηση ζημιών.

Αν σκεφτεί κανείς ότι η Βλυχάδα η οποία ανήκει στο δήμο Μεγαρέων χρίστηκε από το meteo.gr πρωταθλήτρια σε ύψη βροχής θα καταλάβει τι ακριβώς συνέβη. 260 χιλιοστά βροχής έπεσαν στη Βλυχάδα. Με απλά λόγια, 260 τόνοι ανά στρέμμα. Όπως μάλιστα είπε η μετεωρολόγος του Ertnews Νικολέττα Ζιακοπούλου, οι ποσότητες αυτές είναι εφάμιλλες τραγωδιών γιατί ήταν ιστορικές ποσότητες νερού αυτές που έπεσαν σε λίγες ώρες στην Δυτική Αττική. Εκτίμησε ότι το 112 έσωσε ζωές γιατι τόσο νερό είχε πέσει στη Μάνδρα το 2017.