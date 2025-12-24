Ελλάδα

Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στον Άλιμο – Διαλύθηκε πρόσοψη πολυκατοικίας και άνδρας ανέβηκε στον «ουρανό» αυτοκινήτου

Οι κάτοικοι της γειτονιάς λένε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πλημμυρίζουν ωστόσο τέτοιο κακό δεν είχε ξαναγίνει
Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στον Άλιμο – Διαλύθηκε πρόσοψη πολυκατοικίας και άνδρας ανέβηκε στον «ουρανό» αυτοκινήτου

Απίστευτες εικόνες άφησε πίσω της η νεροποντή που έπληξε τον Άλιμο, την παραμονή των Χριστουγέννων. Εκτός από τους πλημμυρισμένους δρόμους, η κακοκαιρία διέλυσε πρόσοψη πολυκατοικίας στην οδό Λυσικράτους. 

Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά. Ο όγκος του νερού την ώρα της κακοκαιρίας ήταν μεγάλος, με αποτέλεσμα αυτό να περάσει πάνω από την πρόσοψη της πολυκατοικίας στον Άλιμο και να τη γκρεμίσει!

Οι κάτοικοι λένε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πλημμυρίζει η γειτονιά τους, ωστόσο τέτοιες ζημιές δεν έχουν προκληθεί ξανά. 

Την ίδια ώρα, ένας οδηγός, πάλι στον Άλιμο, έχει καταγραφεί από κάμερα, να είναι ανεβασμένος στην οροφή ενός αυτοκινήτου, την στιγμή της μεγάλης νεροποντής. 

Φοβούμενος ότι θα πλημμυρίσουν τα πάντα, ο άνθρωπος ανέβηκε στο αυτοκίνητο, την ώρα που τεράστιος όγκος νερού έπεφτε ασταμάτητα… 

Σύμφωνα με το Meteo μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά και την Αττική την παραμονή των Χριστουγέννων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
250
228
201
148
122
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Εκεχειρία» για τις γιορτές και μετά πάλι αγροτικά μπλόκα - Με χαμηλές ταχύτητες η έξοδος των Χριστουγέννων
Από δύο λωρίδες η κυκλοφορία από την Αθήνα μέχρι τη Νίκαια Λάρισας, άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας
Παραμονή Χριστουγέννων στο αγροτικό μπλόκο Μαλαχιά Αργολίδας 26
Newsit logo
Newsit logo