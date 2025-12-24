Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στον Άλιμο – Διαλύθηκε πρόσοψη πολυκατοικίας και άνδρας ανέβηκε στον «ουρανό» αυτοκινήτου

Απίστευτες εικόνες άφησε πίσω της η νεροποντή που έπληξε τον Άλιμο, την παραμονή των Χριστουγέννων. Εκτός από τους πλημμυρισμένους δρόμους, η κακοκαιρία διέλυσε πρόσοψη πολυκατοικίας στην οδό Λυσικράτους.

Όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά. Ο όγκος του νερού την ώρα της κακοκαιρίας ήταν μεγάλος, με αποτέλεσμα αυτό να περάσει πάνω από την πρόσοψη της πολυκατοικίας στον Άλιμο και να τη γκρεμίσει!

Οι κάτοικοι λένε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πλημμυρίζει η γειτονιά τους, ωστόσο τέτοιες ζημιές δεν έχουν προκληθεί ξανά.

Την ίδια ώρα, ένας οδηγός, πάλι στον Άλιμο, έχει καταγραφεί από κάμερα, να είναι ανεβασμένος στην οροφή ενός αυτοκινήτου, την στιγμή της μεγάλης νεροποντής.

Φοβούμενος ότι θα πλημμυρίσουν τα πάντα, ο άνθρωπος ανέβηκε στο αυτοκίνητο, την ώρα που τεράστιος όγκος νερού έπεφτε ασταμάτητα…

Σύμφωνα με το Meteo μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά και την Αττική την παραμονή των Χριστουγέννων.