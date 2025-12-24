Ελλάδα

Καιρός – Meteo: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Αττική παραμονή Χριστουγέννων, 78 χιλιοστά νερού στη Δάφνη

Βροχή στην Αθήνα
EUROKINISSI / Φωτογραφία Σωτήρης Δημητρόπουλος

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Τετάρτη (24.12.2025), παραμονή των Χριστουγέννων, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, αλλά και στην Αττική όπου, σύμφωνα με το Meteo, σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη 1, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm.

Ακολουθούν, ο Άλιμος με 77mm και ο Βύρωνας Αττικής με 75.4, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, πλησίασαν τα 60mm (58.8 mm).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη. Ειδικότερα στο Γκάζι καταγράφηκαν 59mm βροχής.

Meteo
Χάρτης 1. Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας της παραμονής Χριστουγέννων 24/12/2025.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον Χάρτη 2.

Meteo
Χάρτης 2. Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στην περιοχή της Αττικής μέχρι και τις 17:00 ώρα Ελλάδας της παραμονής Χριστουγέννων 24/12/2025.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, τις τελευταίες δύο ώρες το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις, κυρίως για τα νότια προάστια του λεκανοπεδίου. Οι περισσότερες από αυτές, αφορούσαν αντλήσεις υδάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
228
201
148
122
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας – Χιόνια στα βόρεια
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 και στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo