Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στη Μεσσηνία – Πλημμύρες και καθίζηση δρόμου στον Ξηρόκαμπο – Εκκενώθηκαν σχολεία στον Πύργο

Μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων Τριφυλίας Μεσσηνίας, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για την κακοκαιρία που χτυπά την περιοχή σήμερα (05.02.2026).

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα πλήξει με βροχές και καταιγίδες αρκετές περιοχές της Ελλάδας αλλά κυρίως τα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές και η Μεσσηνία.

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα #Τριφυλίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα #Τριφυλίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Η Πολιτική Προστασία ζητά από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα Τριφυλίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται συγκεκριμένα.

Η περιοχή που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με το messinialive.gr, είναι η Κυπαρισσία όπου η θάλασσα βγήκε στο δρόμο προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Σε αυτό το σημείο έχουν πέσει 45 χιλιοστά βροχής ενώ οι καταιγίδες δεν σταματούν.

Από νερά που κατέβασε το βουνό έχει κλείσει η Εθνική Οδός Πύργου – Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού, ενώ σημαντικά είναι τα προβλήματα και στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, όπου έχει υποχωρήσει ο δρόμος.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλα σημεία του Δήμου Τριφυλίας, σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr

Μηχανήματα έργου του Δήμου Τριφυλίας, αλλά και Πυροσβεστική προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, όπου αυτά εντοπίζονται.

Εκκενώθηκαν σχολεία στον Πύργο

Εκτεταμένες πλημμύρες σε αρκετούς δρόμους του Πύργου, έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σε λίμνη έχουν μετατραπεί η οδός Υψηλάντου και η οδός Πατρών, με τα νερά να καθιστούν δύσκολη τη διέλευση των οχημάτων, ενώ οι οδηγοί κινούνται με μεγάλη προσοχή. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου τα φρεάτια δεν προλαβαίνουν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πλημμυρισμένα και αρκετά σχολεία της πόλης που εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Οι μαθητές απομακρύνθηκαν προληπτικά με την βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.