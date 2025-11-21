Κακοκαιρία: Μπαράζ μηνυμάτων 112 σε Γιάννενα, Άρτα και Πρέβεζα – Σοβαρά προβλήματα από την βροχή και τις κατολισθήσεις

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Ήπειρο ώθησε τις αρχές να στείλουν μήνυμα 112 σε Γιάννενα και Άρτα.

Το μήνυμα 112 προειδοποιεί καθώς υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων και στα Κεντρικά Τζουμέρκα αλλά και στην δημοτική ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη και καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τις αναρτήσεις

Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 21, 2025

Λίγο αργότερα, από το 112, εστάλη μπαράζ μηνυμάτων και για άλλες περιοχές, στην Πρέβεζα και στους Φιλιάτες Θεσρωτίας.

Ενεργοποίηση



Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Ζηρού και #Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Σύμφωνα με το meteo.gr συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια.

Έως τις 14.00 το μεσημέρι και τις καταγραφές του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι σταθμοί με τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη υετού είναι 8 με το περισσότερο νερό να έχει πέσει στα Πράμαντα Ιωαννίνων όπου καταγράφηκαν 173.6 χιλιοστά βροχής μέσα σε διάστημα 14 ωρών.

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές από χωριά της Ηπείρου, που ήδη εδώ και λίγα 24ωρα πλήττωνται από την κακοκαιρία.

Στο μεταξύ, την κήρυξη του Δήμου Πωγωνίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά, με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Καψάλης, μετά τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών.

Στο χωριό Ροδαυγή στην Ήπειρο, από το βουνό κατεβαίνουν χείμαρροι παρασύροντας στο πέρασμά τους ό,τι βρουν μπροστά τους.

Σοβαρά προβλήματα και στην Άρτα, με τον δήμο να ενημερώνει τους πολίτες ότι, ύστερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 για κατολισθήσεις στις περιοχές Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Τα κύρια συμβάντα, όπως σημειώνει ο Δήμος, αφορούν:

Την περιοχή Κακολάγκαδο (Άρτα – Ροδαυγή), όπου μετά από μεγάλη κατολίσθηση και υπερχείλιση ρέματος ο δρόμος έχει κοπεί πλήρως και η κυκλοφορία είναι αδύνατη. Η περιοχή είναι απροσπέλαστη και συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Τον Αμμότοπος (μετά την Κιάφα), όπου έχει σημειωθεί σημαντική κατολίσθηση, με αποτέλεσμα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των διερχομένων.

Ενώ στην Παντάνασσα παρατηρείται υπερχείλιση χειμάρρου, που δημιουργεί συνθήκες επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο και στα παρακείμενα σημεία.

Στην Πρέβεζα, σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκληθεί στον Δήμο Ζηρού.

Για πολύ δύσκολη κατάσταση κάνει λόγο μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γιολδάσης. «Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος του νερού που κατεβαίνει από τα ξεροπόταμα και από τα καμμένα. Όλα τα μηχανήματα του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας και ιδωτών βρίσκονται στην περιοχή. Υπάρχουν πλημμυρισμένα σημεία στην Παλιά Φιλιππιάδα» περιγράφει

Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, σημαντικές φθορές σε γέφυρες και γενικά εκτεταμένες ζημιές στις δημοτικές υποδομές, δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και των τεχνικών συνεργείων, η έκταση των ζημιών υπερβαίνει τις δυνατότητες των διαθέσιμων μέσων.

Οι βροχοπτώσεις στην Ήπειρο αλλά και γενικά στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχιστούν.

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης – Λάρισας

Στη διακοπή της κυκλοφορίας κάθε είδους οχήματος από το 45ο χλμ στη διασταύρωση Λιβαδερού μέχρι το 51ο χλμ κοντά στο Σαραντάπορο, στα όρια της ΠΕ Λάρισας τής Εθνικής οδού Κοζάνης – Λάρισας, προχώρησε η Τροχαία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης.

Κατολισθήσεις βράχων στο οδόστρωμα και πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης υποχρέωσαν τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο έως ότου τα συνεργεία της ΠΕ Κοζάνης καταφέρουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την Τροχαία Κοζάνης, που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές για περιοχές της Π.Ε. Λάρισας και οχήματα μέχρι 3,5 τόνων:

Μέσω της επαρχιακής οδού Λιβαδερού, Λουτρού Δ. Ελασσόνας και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας.

Μέσω της επαρχιακής οδού Σερβίων – Ελάτης, Παλιουριάς, Δεσκάτης και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας).

Για οχήματα άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων: