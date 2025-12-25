Κακοκαιρία: Νέα πλάνα από την χθεσινή νεροποντή στην Αθήνα – Δρόμοι ποτάμια και βυθισμένα αυτοκίνητα

Την χάρη έκανε ο καιρός στους Αθηναίους σήμερα ανήμερα των Χριστουγέννων. Αν και χθες οι ουρανοί άνοιξαν με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να πέσουν μάντρες, ο ουρανός καθάρισε και ο ήλιος εμφανίστηκε δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για βόλτα στους δρόμους της στολισμένης Αθήνας.

Αν και το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε αναφέροντας πως ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν την χώρα και σήμερα, η Αθήνα, τουλάχιστον, για την ημέρων των Χριστουγέννων φαίνεται πως την «γλίτωσε».

Βέβαια, Αθηναίοι και τουρίστες «πλήρωσαν» την σημερινή ανάπαυλα με τις χθεσινές πλημμύρες, σε μία ημέρα που όλος ο κόσμος είχε ξεχυθεί στους δρόμους για να αγοράσει τα τελευταία χριστουγεννιάτικα δώρα.

Οι ουρανοί άνοιξαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης και δεν σταμάτησαν μέχρι νωρίς το βράδυ.

Στο κέντρο της Αθήνας, όπου είχε συγκεντρωθεί και ο περισσότερος κόσμος για τα τελευταία ψώνια, όλοι έτρεχαν πανικόβλητοι για να βρουν υπόστεγο. Πολλοί ήταν αυτοί που θυσίασαν τα στεγνά τους ρούχα και εν τέλει ολοκλήρωσαν τις αγορές τους.

Άλλοι έβαλαν σακούλες στα πόδια τους και ξεκίνησαν να τρέχουν στους δρόμους όπου το νερό έφτανε το ύψος των πεζοδρομίων.

Σοκαριστικά πλάνα και από τον Άλιμο, μία περιοχή όπου κάθε τρεις και λίγο «βουλιάζει».

Και χθες, πλημμύρισαν οι γειτονιές με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να γίνουν «βάρκες» και να παρασυρθούν από το νερό. Υπόγεια γέμισαν από τα λασπόνερα ενώ η κακοκαιρία γκρέμισε και μάντρα πολυκατοικίας.

Σε Ταύρο και Μοσχάτο πλημμύρισαν επίσης οι δρόμοι. Δυστυχώς οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες εικόνες.

78 χιλιοστά νερού έπεσαν στη Δάφνη

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Αττική, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Δάφνη Αττικής με 78 mm.

Ακολουθούν, ο Άλιμος με 77mm και ο Βύρωνας Αττικής με 75.4, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, πλησίασαν τα 60mm (58.8 mm).

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, με εξαίρεση τα νότια τμήματα της Αττικής, στην υπόλοιπη Αττική σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής. Στο Γκάζι καταγράφηκαν 59mm βροχής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, τις τελευταίες δύο ώρες το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις, κυρίως για τα νότια προάστια του λεκανοπεδίου. Οι περισσότερες από αυτές, αφορούσαν αντλήσεις υδάτων.