Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ρέμα στα Σπάτα – Φόβοι για πλημμύρες σε Γλυφάδα και Βάρη

Συνεχίζεται η κακοκαιρία που επηρεάζει πολλές περιοχές της χώρας μεταξύ των οποίων και την Αττική την Κυριακή 01.02.2026 και φέρνει δυνατές βροχές και καταιγίδες, μαζί με ισχυρούς ανέμους έως 8-9 μποφόρ και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη χαλάζι.

Μέχρι τώρα στην Αττική, όπου η κακοκαιρία ξεκίνησε από τα ξημερώματα, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα στην Πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα έρθει το απόγευμα της Κυριακής, με τις βροχές να μην είναι μόνο έντονες αλλά κρατούν και αρκετή ώρα.

Έπειτα, η κακοκαιρία θα μετακινηθεί προς τα ανατολικά και θα επηρεάσει τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι και τη Δευτέρα (02.02.2026).

Φόβοι και προβλήματα στην Αττική

Υπερχείλισε ρέμα στα Σπάτα

Μετά το έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική, υπερχείλισε και το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα νερά κάλυψαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να προχωρήσει στον αποκλεισμό της διέλευσης των οχημάτων για λόγους ασφαλείας.

Οδοφράγματα στη Γλυφάδα – Φόβοι στη Βάρη

Τοποθετήθηκαν οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ στην Άνω Γλυφάδα, στο τέλος της οδού Μετσόβου, μετά τη φονική κακοκαιρία που χτύπησε την περιοχή πριν περίπου 11 ημέρες.

Οι αρχές είναι σε επιφυλακή για να μην συμβεί ξανά μια τραγωδία όπως στις 21 Ιανουαρίου. Τότε ο δρόμος έγινε σαν χείμαρρος με λάσπη και φερτά υλικά, προκάλεσε μεγάλες ζημιές και κόστισε τη ζωή σε μια γυναίκα 56 ετών.

Οι κάτοικοι της Βάρης ξύπνησαν έχοντας τον φόβο μήπως έρθουν αντιμέτωποι με ακομη μία καταστροφή, ειδικά εκείνοι στην οδό Αιγαίου, με τη βροχόπτωση το πρωί της Κυριακής να μην φέρνει νέα προβλήματα. Όπως όμως φαίνεται στις εικόνες, τα προβλήματα από την προηγούμενη κακοκαιρία, με την καθίζηση του δρόμου, αλλά και τα αντικείμενα από τα σπίτια που είχαν καταστραφεί από την πλημμύρα, 10 ημέρες μετά να μην έχουν απομακρυνθεί.

Σε «Red Code» 7 περιοχές

Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας είναι σε πλήρη ετοιμότητα μετά από σύσκεψη που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου για την εκτίμηση του κινδύνου. Για τις περιοχές όπου αναμένονται τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα εκδόθηκε κόκκινη προειδοποίηση.

Συνολικά, επτά περιοχές έχουν μπει σε «Red Code», ενώ η Αττική είναι σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Το βράδυ του Σαββάτου στάλθηκαν και μηνύματα από το 112 σε διάφορες περιοχές (Πελοπόννησο, Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά, Θεσσαλία, Ημαθία και Πιερία), που ζητούν από τους πολίτες να μετακινούνται μόνο αν είναι απαραίτητο και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.