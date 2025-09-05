Ελλάδα

Κακουργηματική δίωξη στον 17χρονο για την αρπαγή του βρέφους στον Πειραιά

Συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Ο ανήλικος που άρπαξε το παιδί από τον Πειραιά
Ο ανήλικος που άρπαξε το παιδί από τον Πειραιά

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή ασκήθηκε σε βάρος του 17χρονου ο οποίος συνελήφθη για την αρπαγή ενός βρέφους 30 ημερών στον Πειραιά.

Επίσης, ο 17χρονος που διώκεται για την απαγωγή του βρέφους στον Πειραιά, κατηγορείται και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων, ενώ μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για να δικαστεί

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το νέο βίντεο από την αρπαγή του μωρού στον Πειραιά και η φωτογραφία του 17χρονου από λεωφορείο που παρίστανε τον ελεγκτή
Στο νέο βίντεο αποτυπώνεται η 35χρονη μητέρα μαζί το καρότσι και τον 17χρονο να βαδίζουν στον Πειραιά και να κατευθύνονται προς το φαρμακείο και το σούπερ μάρκετ
17χρονος
14
10 συλλήψεις μετά από αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στο Μενίδι - Ξηλώθηκαν καλώδια παράνομης ηλεκτροδότησης
Μετά από έρευνες σε σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καταγραφικό μηχάνημα μαζί με 13 κάμερες, μαχαίρι καθώς και εξάρτημα που χρησιμοποιείται για κλοπές αυτοκινήτων
Αστυνομική επιχείρηση στο Μενίδι
Επιχείρηση – «σκούπα» για παράνομα τραπεζοκαθίσματα σε πάνω από 100 μαγαζιά στην Αθήνα: Ξεκίνησαν τα πρώτα «λουκέτα»
Έχουν προγραμματιστεί κυρώσεις σε 102 καταστήματα - Το 40% με 50% των επιχειρηματιών βγάζουν τραπεζοκαθίσματα χωρίς αδείας ή χρησιμοποιούν περισσότερο χώρο από τον επιτρεπόμενο
Λουκέτο
2
Newsit logo
Newsit logo