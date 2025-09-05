Κακουργηματική δίωξη στον 17χρονο για την αρπαγή του βρέφους στον Πειραιά

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή ασκήθηκε σε βάρος του 17χρονου ο οποίος συνελήφθη για την αρπαγή ενός βρέφους 30 ημερών στον Πειραιά.

Επίσης, ο 17χρονος που διώκεται για την απαγωγή του βρέφους στον Πειραιά, κατηγορείται και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων, ενώ μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για να δικαστεί