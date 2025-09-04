On camera η αρπαγή του μωρού που βρέθηκε από τον Πειραιά στην Ακρόπολη – Ο άνδρας τρέχει με το καρότσι

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα που έχει αρπάξει το μόλις δυο μηνών μωρό να φεύγει από την περιοχή του Πειραιά και να το εγκαταλείπει στο πάρκο της Ακρόπολης, εξασφάλισε το newsit.gr.

Στο οπτικό υλικό διάρκειας 12 δευτερολέπτων αποτυπώνεται ένας άνδρας ο οποίος φοράει ένα τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα να σπρώχνει ένα καρότσι μέσα στο οποίο είναι ένα μωρό.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα αλλά και από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, ο άνδρας που εμφανίζεται στο βιντεοληπτικό υλικό είναι αυτός που προσφέρθηκε να αγοράσει τρόφιμα και γάλα στην 35χρονη μητέρα, ενώ στόχος του ήταν να αρπάξει το παιδί.

Η κάμερα κατέγραψε τον άγνωστο άνδρα να κινείται με το καροτσάκι στους δρόμους του Πειραιά, γύρω στις τέσσερις και δέκα το μεσημέρι. Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσίασε νωρίτερα το newsit.gr η μητέρα του μωρού με δύο παιδιά εμφανίζονται να τρέχουν απεγνωσμένα στο ίδιο δρόμο προκειμένου να το εντοπίσουν.

Η απίστευτη ιστορία ξεκίνησε γύρω στις τέσσερις χθες το μεσημέρι, όταν η 35χρονη Ρομά έδωσε το παιδί της σε έναν άνδρα που προσφέρθηκε να της αγοράσει τρόφιμα. Η ίδια μπήκε μαζί του σε ένα σούπερ μάρκετ, ενώ στην συνέχεια ο άγνωστο άνδρας κράτησε το παιδί προκειμένου η μητέρα να αγοράσει γάλα από φαρμακείο στην ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Τότε ο άγνωστος άνδρας που ήταν εκτός φαρμακείου πήρε το παιδί κι εξαφανίστηκε. Μέντα από ώρες το παιδάκι εντοπίστηκε παρατημένο μέσα σε ένα καρότσι από μία γυναίκα στην περιοχή Ακρόπολης. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η μητέρα του συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκου.