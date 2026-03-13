Καλαμαριά: Η ομάδα των 10 αυτοαποκαλούμενων «τιμωρών», ο ρόλος του 20χρονου νεκρού και οι επιθέσεις στις οποίες συμμετείχε

Στην ομάδα των 10 αυτόκλητων τιμωρών που παγίδευαν άνδρες μέσω ψεύτικων προφίλ ανήλικων κοριτσιών, έκλειναν μαζί τους ραντεβού, τους χτυπούσαν και τους λήστευαν, άνηκε ο 20χρονος που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και βρέθηκε αιμόφυρτος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός είχε εντοπιστεί σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε ότι ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές, καθώς είχε ταυτοποιηθεί ως μέλος ομάδας νεαρών που δρούσε στη δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο άλσος των Μετεώρων, στην περιοχή της Σταυρούπολης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα αυτή, που έγινε γνωστή ως «αυτόκλητοι τιμωροί», χρησιμοποιούσε ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίζει άνδρες και να κανονίζει ραντεβού μαζί τους. Τα προφίλ παρουσιάζονταν ως ανήλικα κορίτσια, με σκοπό να προσελκύσουν τα θύματα σε προκαθορισμένα σημεία συνάντησης.

Όταν τα άτομα έφταναν στο σημείο, τα μέλη της ομάδας τους έστηναν ενέδρα, τους επιτίθεντο και στη συνέχεια τους λήστευαν.

Σε βάρος του ίδιου και ακόμη εννέα δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη για πέντε επιθέσεις που καταγράφηκαν από τις 10 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η έρευνα των αρχών έδειξε ότι τα περιστατικά πιθανόν να είναι περισσότερα. Συνολικά οι επιθέσεις που φαίνεται να συνδέονται με τη δράση των «αυτόκλητων τιμωρών» φτάνουν τις εννέα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι στην ομάδα συμμετείχαν περισσότερα άτομα, πιθανόν έως και 15 ή 20.

Με τον ίδιο να συμμετείχε στις πέντε από τις εννέα επιθέσεις που ξεκίνησαν από το 2024 με τους δράστες να είχαν δημιουργήσει ψεύτικα προφίλ στα social media και να κλείνουν ραντεβού σε άντρες με στόχο να τους παγιδεύσουν.

Οι πέντε επιθέσεις εναντίον ανδρών

Η πρώτη υπόθεση σημειώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου του 2025, όταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 23 ετών δέχθηκε μήνυμα μέσω κοινωνικών δικτύων από προφίλ που παρουσιαζόταν ως ανήλικη κοπέλα. Μετά από συνομιλίες συμφωνήθηκε να συναντηθούν στο άλσος των Μετεώρων. Όταν ο νεαρός έφτασε στο σημείο, ομάδα ατόμων τον περικύκλωσε και άρχισε να τον χτυπά. Στη συνέχεια του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα και χρήματα πριν τον αφήσουν να φύγει.

Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες αργότερα, με θύμα έναν άνδρα περίπου 27 ετών. Η μέθοδος ήταν ακριβώς η ίδια. Το θύμα είχε κλείσει διαδικτυακό ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη και όταν έφτασε στο σημείο συνάντησης δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών. Οι δράστες τον χτύπησαν και του πήραν προσωπικά αντικείμενα.

Η τρίτη υπόθεση αφορά έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 ετών. Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα φέρεται να τον απείλησε και να τον εξευτέλισε πριν τον ληστέψει. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες τον ανάγκασαν να υποστεί διάφορους εξευτελισμούς ενώ κατέγραφαν το περιστατικό με κινητά τηλέφωνα.

Η τέταρτη επίθεση σημειώθηκε σε άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών. Και σε αυτή την περίπτωση το θύμα οδηγήθηκε στο άλσος μέσω ψεύτικου προφίλ ανήλικης. Όταν εμφανίστηκε στο σημείο, ομάδα ατόμων του επιτέθηκε, τον χτύπησε και του αφαίρεσε χρήματα και αντικείμενα.

Η πέμπτη και πιο σοβαρή υπόθεση αφορά έναν άνδρα 48 ετών. Ο άνδρας είχε επίσης κλείσει ραντεβού μέσω διαδικτύου με άτομο που παρουσιαζόταν ως ανήλικη. Όταν έφτασε στο άλσος των Μετεώρων δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν άγρια. Από την επίθεση ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Οι πέντε αυτές υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκεται και ο 20χρονος που έπεσε νεκρός, αποτέλεσαν τη βάση της δικογραφίας που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 10 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για ληστεία, σύσταση εγκληματικής ομάδας και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σε ορισμένες από τις επιθέσεις, τα θύματα εξαναγκάζονταν να υποστούν εξευτελισμούς πριν από τη ληστεία. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι δράστες τους υποχρέωναν να χορεύουν μπροστά τους ή να κάνουν πράξεις που τους γελοιοποιούσαν, ενώ ταυτόχρονα τα περιστατικά καταγράφονταν με κινητά τηλέφωνα.

Τα θύματα των επιθέσεων ήταν άνδρες ηλικίας από 23 έως 48 ετών, οι οποίοι είχαν δεχθεί να συναντήσουν τα ψεύτικα προφίλ που παρουσιάζονταν ως ανήλικες κοπέλες. Όταν έφταναν στο άλσος των Μετεώρων, έπεφταν θύματα ενέδρας από ομάδα νεαρών που τους χτυπούσε και στη συνέχεια τους λήστευε.