Καλαμαριά: «Όσοι επιχειρούν να σπιλώσουν τη μνήμη του Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου» λέει ο δικηγόρος του 20χρονου

Να κινηθεί δικαστικά εναντίον όσων «επιχειρούν να σπιλώσουν, βεβηλώσουν ή συκοφαντήσουν τον Κλεομένη» είναι αποφασισμένη η οικογένεια του 20χρονου θύματος της δολοφονίας στην Καλαμαριά τη νύχτα της Πέμπτης (12.3.26), σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά, ο δικηγόρος της οικογένειας του Κλεομένη, Νίκος Αλεξανδρής, όσοι δεν σέβονται τη μνήμη του Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του Νόμου.

Εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι η Δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα και θα τιμωρήσει τον δράση αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται στη δολοφονίας, επισημαίνει πως τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην ανακρίτρια στοιχεία που θα φωτίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

«Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη», υπογραμμίζει.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για ένα 20χρονο παιδί που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά. Το «παιδί» αυτό έχει όνομα, Κλεομένης και ο δράστης του έκοψε το νήμα της ζωής με άμεσο δόλο και στοχευμένα χτυπήματα στα καίρια σημεία του σώματός του.

Οι στιγμές επιβάλλουν σε όλους να σταθούμε ευλαβικά δίπλα στις τραγικές φιγούρες των γονέων και να τους υποσχεθούμε πως ο θρήνος και ο σπαραγμός τους θα βρουν λύτρωση, να τους υποσχεθούμε πως η Δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα και θα τιμωρήσει τον δράστη (αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται στην δολοφονία) όπως του(-ς) αξίζει.

Αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση της οικογένειας του Κλεομένη, θα ήθελα, σε πρώτη φάση, να καταστήσω σαφές πως όσοι επιχειρούν ή επιχειρήσουν να σπιλώσουν, βεβηλώσουν ή συκοφαντήσουν τον Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του Νόμου.

Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια Ανακρίτρια πλείστα όσα στοιχεία, τα οποία θα φωτίσουν όχι μόνο όλες τις πτυχές της βάρβαρης αυτής δολοφονίας, αλλά και του ρόλου συγκεκριμένων ανθρώπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη.

Υ.Γ. Η καταδίκη μιας βάρβαρης δολοφονίας πρέπει να είναι καθολική και όχι a la carte. Η στάση της κοινωνίας οφείλει να είναι ίδια απέναντι σε κάθε θύμα. Συνεπώς το «είμαστε όλοι ΠΑΟΚ» είναι, τούτη τη στιγμή, το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδικοχαμένου Κλεομένη.