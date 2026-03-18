Καλαμαριά: Προφυλακίζεται ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου

Απολογήθηκε σήμερα Τετάρτη (18/3/26) ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, μετά τη χθεσινή προθεσμία που είχε ζητήσει και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο 23χρονος επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

Χθες την Τρίτη (17.03.02026) ένας19χρονος που βρισκόταν στο φονικό επεισόδιο μαζί με το 20χρονο θύμα κι ακόμη ένα άτομο απολογήθηκαν στην ανακρίτρια για την αιματηρή συμπλοκή. Τόσο ο 19χρονος που κρατείται όσο και το δεύτερο πρόσωπο (αναζητείται από τις Αρχές) κατηγορούνται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Καρέ καρέ όλη η στιγμή που ο 20χρονος καταρρέει – Σηκώθηκε για δευτερόλεπτα και ξεψύχησε

Τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του άτυχου Κλεομένη, στην Καλαμαριά έχουν καταγραφεί καρέ – καρέ και συγκλονίζουν. Η δολοφονία του 20χρονου που σόκαρε την Θεσσαλονίκη, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12.03.2025), όταν ο 20χρονος που ήταν μαζί με δύο φίλους του δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν 23χρονο, και λίγη ώρα μετά έπεσε νεκρός στην άσφαλτο.

Σε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, αποτυπώνονται όλες οι στιγμές μετά τη συμπλοκή αλλά και τις μαχαιριές που δέχτηκε ο 20χρονος Κλεομένης και άφησε την τελευταία του πνοή δίπλα από ένα κάδο στην Καλαμαριά. Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης παρουσιάστηκε μαζί με τον δικηγόρο τους στις αρχές και παραδέχτηκε πως ευθύνεται για την δολοφονία του Κλεομένη, τονίζοντας όμως ότι οι 3 νεαροί του είχαν στήσει ενέδρα και ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε φαίνεται ο 20χρονος μαζί με τα άλλα δύο άτομα που ήταν στην παρέα του, να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου, και να στρίβουν στην οδό Αργοναυτών. Τα δύο άτομα που ήταν μαζί με το θύμα συνέχιζαν τρέχοντας ενώ ο 20χρονος αρχίζει να χάνει τις δυνάμεις του με αποτέλεσμα να παραπατάει και να πέφτει δίπλα από τον κάδο.

Οι δύο φίλοι του που έχουν απομακρυνθεί για περισσότερα από 50 μέτρα από τον 20χρονο, αφού διαπιστώνουν ότι δεν είναι δίπλα τους, επιστρέφουν στο σημείο όπου έχει σωριαστεί ο 20χρονος μετά τη φονική μαχαιριά που δέχτηκε στην καρδιά. Οι δύο τους μαζί με έναν άλλο περαστικό, προσπαθούν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον 20χρονο, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε από την ιατρική εξέταση, έχασε πάνω από 2,5 λίτρα αίματος.

Κάποια στιγμή, ο 20χρονος θα σηκωθεί για κάποια δευτερόλεπτα ωστόσο το τραύμα του είναι τόσο σοβαρό, που τελικά θα τον ρίξει στο έδαφος και θα τον οδηγήσει στον θάνατο.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης της δολοφονίας και ο ένας 19χρονος εκ των δύο φίλων που ήταν μαζί με τον Κλεομένη παραδόθηκαν στις αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου, ενώ ο δεύτερος φίλος αναζητείται ακόμη από της αρχές, ενώ έχει ασκηθεί και σε βάρος του δίωξη.

Την Κυριακή, συγγενείς και φίλοι συνόδευσαν τον 20χρονο στην τελευταία του κατοικία, ενώ ένας 19χρονος που ήταν μαζί με το θύμα τη στιγμή της επίθεσης παρουσιάστηκε στις δικαστικές αρχές, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί. Σε βάρος του καθώς και σε ένα ακόμα άτομο το οποίο αναζητείται είχε ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης καθώς και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Την Κυριακή όμως ο εισαγγελέας άσκησε συμπληρωματική δίωξη για συμμορία εναντίον του 19χρονου αλλά και του ατόμου που ακόμα δεν έχει εντοπιστεί.

