Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας (01.05.2026), όταν μια 39χρονη βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στην οδό Βασ. Όλγας και Κανάρη στην Καλαμάτα, όταν γείτονες άκουσαν φωνές από διαμέρισμα και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί ο 41χρονος σύντροφος της γυναίκας άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματος. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους.

Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα, ενώ – κατά το ίδιο δημοσίευμα – στο χέρι της ήταν τοποθετημένο το μαχαίρι.

Στο διαμέρισμα έσπευσε ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της άτυχης 39χρονης. H ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι ο 41χρονος ομολόγησε την πράξη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ την ώρα του περιστατικού μέσα στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Ο 41χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.»