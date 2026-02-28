Καλαμάτα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε μια 94χρονη – Συνελήφθη ο οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/02/2026) στην Καλαμάτα στην περιοχή Ράχη.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Καλαμάτα σύμφωνα με το messinialive έγινε γύρω στις 12:45 το μεσημέρι όταν μια 94χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο.

Εκείνη την ώρα οδηγός φορτηγού που πραγματοποιούσε εργασίες σε παρακείμενη οικοδομή, έκανε όπισθεν, χωρίς να αντιληφθεί την ηλικιωμένη με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά ήταν ήδη αργά καθώς η ηλικιωμένη είχε σκοτωθεί ακαριαία.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία Καλαμάτας, ενώ ο 29χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη.