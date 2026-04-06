Καλαμάτα: Γιατρός του νοσοκομείου κατέρρευσε από την εξάντληση – Δύσκολη η κατάσταση στις κλινικές

Αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις βρίσκονται οι γιατροί στην Καλαμάτα, καθώς η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει την αναστολή των εισαγωγών στις Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου.

Η εξέλιξη αυτή, που ισοδυναμεί με λειτουργικό «λουκέτο», όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), έρχεται ως τραγική κατάληξη της χρόνιας υποστελέχωσης, με αποκορύφωμα τη λιποθυμία και τη νοσηλεία γιατρού λόγω εξάντλησης κατά τη διάρκεια της εφημερίας της στο νοσοκομείο Καλαμάτας.

Παρά τις πρόσφατες τελετές εγκαινίων για την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών, αναφέρουν οι γιατροί η ουσία της νοσοκομειακής περίθαλψης φαίνεται να καταρρέει.

Οι αριθμοί που παραθέτει η Ομοσπονδία αποτυπώνουν μια απελπιστική εικόνα: σε σύνολο 10 οργανικών θέσεων ειδικευμένων παθολόγων, στην ενεργό δράση έχουν απομείνει μόλις πέντε γιατροί (συμπεριλαμβανομένης μιας μετακίνησης), οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες ενός ολόκληρου νομού, την ώρα που η τουριστική κίνηση ενόψει Πάσχα αυξάνει κατακόρυφα τον πληθυσμό της περιοχής.

Οι καταγγελίες της ΟΕΝΓΕ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα στοιχεία της Ομοσπονδίας, η διοίκηση του νοσοκομείου και η 6η ΥΠΕ γνώριζαν το πρόβλημα, αλλά περιορίστηκαν σε ημίμετρα που επιδείνωσαν την κατάσταση.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Μια γιατρός κατέρρευσε εν ώρα καθήκοντος λόγω της διαρκούς υπερεφημέρευσης και των συνεχόμενων «εντέλλεσθε» για εργασία πέραν των ανθρωπίνων αντοχών.

Μόνο μετά το περιστατικό αυτό αναγκάστηκε η διοίκηση να αναστείλει τις νέες εισαγωγές, επισημοποιώντας την αδυναμία λειτουργίας των κλινικών.

Το τοπικό Σωματείο είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα με υπομνήματα και αναφορές στην εισαγγελία, τονίζοντας ότι οι 10 οργανικές θέσεις δεν επαρκούν ούτως ή άλλως για τις σύγχρονες ανάγκες.

ΟΕΝΓΕ: Η «βιτρίνα» των εγκαινίων και η σκληρή πραγματικότητα

Η ΟΕΝΓΕ στην ανακοίνωσή της είναι ιδιαίτερα αιχμηρή, συνδέοντας την κτιριακή αναβάθμιση με την κατάρρευση του έμψυχου δυναμικού:

«Πριν λίγους μήνες ο υπουργός υγείας εγκαινίαζε περιχαρής τα ανακαινισμένα κτήρια του νοσοκομείου Καλαμάτας. Σήμερα στα ωραία κτήρια λιποθυμούν οι γιατροί από την εξάντληση. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η 6η ΥΠΕ και η διοίκηση του νοσοκομείου Καλαμάτας φέρουν ακέραιη την ευθύνη για το κλείσιμο των Παθολογικών κλινικών, και μάλιστα χωρίς χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία τους, αλλά και την ψυχική και σωματική εξουθένωση των ελάχιστων Παθολόγων που έχουν απομείνει»

Οι νοσοκομειακοί γιατροί κάνουν λόγο για μια «συνειδητή πολιτική επιλογή» υποχρηματοδότησης, με σκοπό την εμπορευματοποίηση της υγείας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της συνειδητής πολιτικής επιλογής της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης για να μην αμφισβητηθούν στο ελάχιστο τα όρια των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας, την ίδια ώρα που τα όρια των υγειονομικών και του λαού μας έχουν ξεπεραστεί προ πολλού. […] Κονδύλια αφειδώς για πολεμικούς εξοπλισμούς, ενισχύσεις στους μεγάλους επιχειρηματίες […] και για την υγεία του λαού ψίχουλα.»

Οι γιατροί ζητούν

Η κατάσταση στην Καλαμάτα θεωρείται πλέον οριακή, καθώς η έλλειψη παθολογικής κάλυψης αφήνει ακάλυπτη μια τεράστια γεωγραφική περιφέρεια. Η ΟΕΝΓΕ και οι τοπικοί φορείς απαιτούν:

Άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων παθολόγων με κατεπείγουσες διαδικασίες.

Πλήρη στελέχωση και επαναλειτουργία των δύο κλινικών χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Τέλος στα «εντέλλεσθε» για υπερεργασία που μετατρέπουν τους λειτουργούς υγείας σε ασθενείς.

Οι γιατροί καλούν σε μαζική κινητοποίηση των πολιτών και των μαζικών φορέων της Μεσσηνίας για την προάσπιση του δικαιώματος στη δημόσια και δωρεάν υγεία.

Πηγή iatropedia.gr