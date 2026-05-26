Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα κατεψυγμένου γλαύκου που περιέχει υδράργυρο πάνω από τα όρια

Και τα δύο προϊόντα παρασκευάζονται από την εταιρεία FourFish IKE και ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές να μην τα προμηθεύονται
Στην ανάκληση κατεψυγμένου γλαύκου προχώρησε ο ΕΦΕΤ, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τρίτη (26.5.26), καθώς το συγκεκριμένο προϊόν βρέθηκε να περιέχει ποσότητα υδραργύρου μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο όριο. Νωρίτερα, ο ΕΦΕΤ είχε ανακοινώσει ότι προχωρεί και στην ανάκληση κατεψυγμένου ξιφία από την ίδια εταιρεία και για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων Ασφάλειας Τροφίμων, προσδιορισμός μετάλλων σε τρόφιμα» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία στο προϊόν «ΓΛΑΥΚΟΣ ΦΕΤΑ Α/Δ SHRINK» (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ), με τα ακόλουθα στοιχεία επισήμανσης: ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΙΑΣ (FAO 87) ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ Ν.Α. ΩΚΕΑΝΟΣ, ΗΜ. ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 13-09-2025, ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 13-09-2027, και αριθμό παρτίδας LOT: 07626.

Το προϊόν συσκευάζεται για την Four FISH IKE και φέρει κωδικό έγκρισης παρασκευάστριας εταιρείας GR 02-KN-07 EU (Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε.). Το δείγμα ελήφθη από την επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ.ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. (επιχείρηση διάθεσης).

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι βρέθηκε να περιέχει ποσότητα υδραργύρου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του συγκεκριμένου τροφίμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

