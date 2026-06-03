Καλαμάτα: «Ο γιος μου είχε μάθει διάφορα για τη γυναίκα του» προκαλεί η μητέρα του 41χρονου που κατακρεούργησε την 39χρονη σύζυγό του με 45 μαχαιριές

«Ο γιος μου είχε μάθει διάφορα το τελευταίο διάστημα για τη γυναίκα του», με τα λόγια αυτά, που προκαλούν οργή, η μητέρα του 41χρονου γυναικοκτόνου στην Καλαμάτα προσπαθεί να δικαιολογήσει τον γιο της που με 45 μαχαιριές κατέσφαξε την 39χρονη σύζυγό του και μητέρα των δύο τους παιδιών τα ξημερώματα της Δευτέρας (1.6.26).

Με τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας να σοκάρουν, ο 41χρόνος ετοιμάζει την απολογία καθώς αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα στην Καλαμάτα ενώ την ίδια ώρα φίλοι και συγγενείς της αδικοχαμένης Βασιλικής ετοιμάζονται να την αποχαιρετίσουν.

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Ο 41χρονος και η 39χρoνη διατηρούσαν σχέση από τα εφηβικά τους χρόνια με την αγάπη τους να επισφραγίζεται με τον γάμο τους και τη γέννηση των δύο τους κοριτσιών που σήμερα είναι 10 και 6 ετών.

Ωστόσο τα σύννεφα στη σχέση τους σύμφωνα με φίλους της 39χρονης ήρθαν όταν απέκτησε το ζευγάρι και την μικρότερη κόρη τους και πύκνωσαν τους τελευταίους μήνες.

Οι εκμυστηρεύσεις της αδικοχαμένης γυναίκας σε οικεία της πρόσωπα για κακοποιητικές συμπεριφορές από τον σύζυγο της αλλά και οι συχνοί τσακωμοί τους που γίνονταν αντικείμενο συζήτησης στη γειτονιά τους ήρθαν να οξύνουν την εκρηκτική κατάσταση που υπήρχε μεταξύ του ζευγαριού από τις πρώτες ημέρες του 2026.

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Τελικά, τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου ο 41χρονος έκοψε το νήμα της ζωής της 39χρονης την οποία κατακρεούργησε μέσα στο υπνοδωμάτιο τους με περισσότερες από 45 μαχαιριές. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται πάντως να ισχυριστεί ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας.

«Είχε μάθει πολλά πράγματα για τη γυναίκα του»

Η μητέρα του 41χρονου μιλώντας στο newsit.gr υποστηρίζει ότι ο γιος της είχε μάθει διάφορα για τη γυναίκα του. «Ο γιος μου το τελευταίο διάστημα είχε μάθει πολλά πράγματα για τη γυναίκα του. Σήμερα θα πάω να τον δω, να του μιλήσω. Μας πονάει όλο αυτό που έχει και είμαστε σε άσχημη κατάσταση», αναφέρει η μητέρα του.

Η ίδια δύο εικοσιτετράωρα μετά από την δολοφονία της νύφης της από τα χέρια του γιου της απαντάει και για τα εγγόνια της που βρίσκονται στο νοσοκομείο με τους ειδικούς να στέκονται βράχοι στα παιδιά λέγοντας ότι «εμείς θέλουμε να δούμε τα εγγόνια μας αλλά δεν μας αφήνουν να πάμε».

Ο 41χρονος φέρεται να επιδείκνυε έντονα ζηλότυπη και χειριστική συμπεριφορά απέναντι στη σύζυγό του. Γείτονες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα οι εντάσεις και οι καβγάδες του ζευγαριού ήταν συχνοί. Όμως κανείς δεν περίμενε αυτοί οι καβγάδες να οδηγήσουν στην δολοφονία της 39χρονης. Μάλιστα, το πόρισμα του ιατροδικαστή φαίνεται να καταρρίπτει τον ισχυρισμό του 41χρονου ότι βρισκόταν σε άμυνα καθώς το σώμα της φέρει 45 μαχαιριές, εκ των οποίων δύο στο στήθος και μια στην πλάτη που ήταν και οι θανατηφόρες.

Παράλληλα, φίλες της 39χρονης υποστηρίζουν ότι το θύμα τους είχε εκμυστηρευτεί περιστατικά κακοποιητικής συμπεριφοράς, ενώ φέρεται να εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την οικογενειακή στέγη. Μάλιστα, η Βασιλική προσπαθούσε να βρει μια δουλειά ώστε να μπορεί να είναι ανεξάρτητη. Η ίδια προσπαθούσε να απεγκλωβιστεί από αυτή την κατάσταση τόσο μέσα από τα κρυφά προφίλ στα social media που διατηρούσε γιατί ο 41χρονος δεν την άφηνε όσο και από διάφορες ομάδες που υπήρχαν στην Καλαμάτα.

Σήμερα η κηδεία της 39χρονης, αύριο η απολογία του 41χρονου

Ο 41χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια αύριο Πέμπτη.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της μητέρας των δύο παιδιών. Η οικογένεια της ίδιας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και τα έξοδα θα καλυφθούν από ιδιώτες της Καλαμάτας, καθώς η αδελφή της δεν ήθελε να πληρωθούν τα έξοδα από την οικογένεια του δολοφόνου της αδερφής της.