Ελλάδα

Συντάξεις χηρείας: Καταργούνται οι περικοπές μετά την τριετία – Ποιοι θα δουν αυξήσεις έως και 100%

Η νέα διάταξη για τις συντάξεις χηρείας αποσκοπεί στην άρση στρεβλώσεων που προκάλεσε ο νόμος 4387/2016 (νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου)
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Νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στον νόμο 4387/2016 κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η νέα διάταξη για τις συντάξεις χηρείας αποσκοπεί στην άρση στρεβλώσεων που προκάλεσε ο νόμος 4387/2016 (νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου), προβλέποντας τη μόνιμη καταβολή της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου με τα αρχικά ποσοστά δικαιώματος και αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Οι διατάξεις αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ότι «καταργούμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία δέκα ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου.

Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου και ενισχύουμε την προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους, εδραιώνοντας ένα μέλλον σταθερότητας, ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και το Κράτος».

Και πρόσθεσε «Η επίλυση αυτής της μακροχρόνιας εκκρεμότητας κατέστη εφικτή χάρη στην υπεραπόδοση που πέτυχε η τολμηρή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και η αύξηση της απασχόλησης.

Τα αυξημένα έσοδα συνέβαλαν στη δημιουργία του αναγκαίου δημοσιονομικού χώρου που μας επέτρεψε να προχωρήσουμε σε αυτή τη σημαντική κοινωνική παρέμβαση, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα».

Οι τέσσερις βασικές αλλαγές

1.⁠⁠Καταργείται η προβλεπόμενη από τον νόμο 4387/2016 περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας και θεσπίζεται η μόνιμη καταβολή της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου με βάση τα αρχικά ποσοστά δικαιώματος. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35%, με την ψήφιση της διάταξης θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζεται.

2. Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές, που προβλέπονταν στο νόμο 4387/2016 Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν καθότι καταργούνται με τις νέες διατάξεις και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών. Έτσι, χιλιάδες νοικοκυριά απαλλάσσονται από το άγχος πιθανών καταλογισμών για ποσά που δεν οφείλονταν σε δική τους υπαιτιότητα.

3.⁠Διασφαλίζεται ότι, όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από δικό του δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσει να λαμβάνει και τις δύο εθνικές συντάξεις που αντιστοιχούν στα δικαιώματά του και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου.

Περίπου 122.000 συνταξιούχοι προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής που προέβλεπε ο νόμος 4387/2016 και επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία.

4.⁠Διασφαλίζεται ότι τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο, θα λαμβάνουν στο μέλλον το προβλεπόμενο ποσοστό από την εθνική σύνταξη του κάθε γονέα ξεχωριστά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και πλέον θα λαμβάνουν μια εθνική σύνταξη αντί για το ήμισυ. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα παιδιά θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν.

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