Καιρός: Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας – Οι περιοχές που θα «ψηθούν» στους 43°C, πότε πέφτει η θερμοκρασία

Στην κορύφωσή του βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Η σημερινή ημέρα, μαζί με την Τετάρτη, αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη του τριήμερου καύσωνα, καθώς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 43°C.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε περιοχές όπως ο Θεσσαλικός κάμπος, η Αιτωλοακαρνανία, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία και τμήματα της Πελοποννήσου αναμένονται οι υψηλότερες τιμές λόγω καύσωνα. Στη Λάρισα, μάλιστα, δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

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Ιδιαίτερα επιβαρυμένες σήμερα αναμένεται να είναι η Αττική και πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ την Τετάρτη το επίκεντρο της έντονης ζέστης θα μεταφερθεί κυρίως στην ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις υψηλές τιμές να επιμένουν μόνο σε ορισμένες νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές.

Δείτε την πορεία του καύσωνα από την εφαρμογή Windy:

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Έκτακτα μέτρα για εργαζόμενους

Λόγω των ακραίων θερμοκρασιών έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου προβλέπεται, όπου είναι εφικτό, η δυνατότητα τηλεργασίας, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η παύση χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τις 12:00 έως τις 17:00, όταν οι συνθήκες θερμικής καταπόνησης υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια.

Η αναστολή αφορά, μεταξύ άλλων, εργοτάξια, οικοδομικές εργασίες, ορυχεία και λατομεία, καθώς και τους διανομείς (delivery) που εργάζονται με δίτροχα, ανεξαρτήτως της μορφής της εργασιακής τους σχέσης. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και άλλους κλάδους με αυξημένη έκθεση στη ζέστη.

Επιπλέον, οι εργοδότες καλούνται να εξασφαλίζουν σκίαση, συχνά διαλείμματα, άφθονο δροσερό πόσιμο νερό, κατάλληλους χώρους ανάπαυσης και όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας για τους εργαζόμενους που παραμένουν σε εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες του Υπουργείου Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει εγκύκλιο με οδηγίες προστασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, μικρά παιδιά, έγκυες, άτομα με χρόνια νοσήματα και εργαζόμενοι που εκτίθενται για πολλές ώρες στη ζέστη.

Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα μεταξύ 11:00 και 17:00, να φορούν ελαφριά και ανοιχτόχρωμα ρούχα, να καταναλώνουν άφθονα υγρά και να αποφεύγουν το αλκοόλ. Παράλληλα, συνιστάται καθημερινή επικοινωνία και φροντίδα για ηλικιωμένους και άτομα που ζουν μόνα τους.

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει η παρατεταμένη έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες. Πονοκέφαλος, έντονη κόπωση, ναυτία, ζάλη και τάση λιποθυμίας αποτελούν πρώιμες ενδείξεις θερμικής εξάντλησης.

Σε περίπτωση θερμοπληξίας, που εκδηλώνεται με θερμοκρασία σώματος άνω των 40,5°C, ξηρό και καυτό δέρμα, σύγχυση, σπασμούς ή απώλεια συνείδησης, απαιτείται άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό χώρο, προσπάθεια ταχείας ψύξης του σώματος και άμεση ιατρική βοήθεια.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Ήδη από τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες κατέγραψαν νέα άνοδο. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 41,1°C στη Ρίζα Κορινθίας, τη Μακρακώμη Φθιώτιδας και την Ωλένη Ηλείας.

Παράλληλα, οι 40 βαθμοί ξεπεράστηκαν σε 24 μετεωρολογικούς σταθμούς, ενώ θερμοκρασίες άνω των 37°C καταγράφηκαν σε 159 σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας την ένταση του κύματος ζέστης που κορυφώνεται σήμερα.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-07-2026

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς τοπικά εώς τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-07-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-07-2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται το βράδυ από τα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.