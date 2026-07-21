Ο καύσωνας έκανε την Αθήνα «καμίνι»: Καταγράφηκαν 60°C στην άσφαλτο και 75°C σε ταράτσες

Στο έλεος του καύσωνα βρίσκεται η χώρα με την θερμοκρασία να έχει ανέβει στα ύψη σε αρκετές περιοχές.

Οι θερμικές κάμερες, μάλιστα, έδειξαν ότι εξαιτίας του καύσωνα στην Αττική οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν ήταν ακραίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (20.07.2026, η θερμική κάμερα βρίσκεται στον Κηφισό κατέγραψε θερμοκρασίες στην άσφαλτο άνω των 60 βαθμών Κελσίου, αποκαλύπτοντας τις ιδιαίτερα υψηλές θερμικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Πιο ακραίες καταστάσεις κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο Γαλάτσι. Στις εικόνες από την περιοχή του Άλσους Βεΐκου, οι ταράτσες των κτιρίων και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν λευκά στις θερμικές λήψεις, κάτι που δείχνει ότι η θερμοκρασία της επιφάνειάς τους ξεπερνούσε τους 75°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε την Δευτέρα στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, φτάνοντας τους 41.1°C.

Μάλιστα, όπως φαίνεται σε χάρτη που δημοσίευσε το meteo, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40°C σε 24 σταθμούς και τους 37°C σε 159 σταθμούς του δικτύου.