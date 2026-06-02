Καλαμάτα: Οι τελευταίες ώρες της 39χρονης με τα παιδιά της και η καταγγελία στην αστυνομία 4 μέρες πριν τη γυναικοκτονία

Μια γυναίκα νεκρή από τα χέρια του άντρα της, ένας σύζυγος που μετά από πίεση ομολόγησε τις πράξεις του, δύο παιδιά στο νοσοκομείο και μια ολόκληρη κοινωνία σοκαρισμένη από τον άδικο χαμό της 39χρονης στην Καλαμάτα περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Η ώρα είναι λίγα λεπτά μετά από τις 01:45 τη νύχτα της Κυριακής (31.5.26) και από το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας στην Καλαμάτα ακούγεται μια γυναίκα να φωνάζει βοήθεια λίγα δευτερόλεπτα η φωνή αυτή παύει να ηχεί και ο χρόνος για την 39χρονη μητέρα δύο παιδιών σταματάει. Η αστυνομία φτάνει στο σημείο μετά από πέντε λεπτά και η αστυνομικοί έρχονται αντιμέτωποι με σοκαριστικές εικόνες.

Μια γυναίκα με βαθιές μαχαιριές γεμάτη στα αίματα και με ένα μαχαίρι στα χέρια, δύο παιδιά στο διπλανό δωμάτιο να κοιμούνται και ένα σύζυγο ταραγμένο με κηλίδες αίματος στα ρούχα του.

Οι τελευταίες στιγμές με τα παιδιά της

Λίγες ώρες πριν τα χαμόγελα σβήσουν και τα χέρια του 41χρονου βαφτούν με αίμα η 39χρονη με τα παιδιά της είχαν πάει μια βόλτα, μια βόλτα που όπως φάνηκε ήταν και η τελευταία με την μαμά τους. Γρίφος παραμένει ακόμα το γεγονός ότι τα παιδιά που βρισκόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο δεν άκουσαν τίποτα και για αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξετάσεις για να να διαπιστωθεί αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία.

Σύμφωνα με μαρτυρία, η άτυχη 39χρονη ήταν αναστατωμένη με ένα κινητό στο χέρι όση ώρα βρίσκονταν στον παιδότοπο. Η άτυχη γυναίκα πήγαινε συχνά στο συγκεκριμένο κατάστημα μαζί με τα παιδιά της και κάποιες φορές και με τον σύζυγό της. Άτομα που την είδαν την περασμένη Κυριακή περιγράφουν πως ήταν πολύ ανήσυχη, λέγοντας πως “από το πρωί είμαστε στην παραλία, πήγαμε σπίτι, αλλάξαμε και έφερα τα παιδιά να παίξουνε μέχρι αργά το βράδυ”.

Μάλιστα, η ίδια μαρτυρία αναφέρει ότι και τα παιδιά της 39χρονης και ιδίως η μεγαλύτερη κόρη της δεν μιλούσε και φαινόταν κάπως στεναχωρημένη. Τι συνέβαινε με την 39χρονη και ήταν αναστατωμένη; Μήπως είχε προηγηθεί κάποιος καβγάς νωρίτερα; Γιατί τα παιδιά από το πρωί ήταν στεναχωρημένα; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές.

Η καταγγελία στην αστυνομία 4 μέρες πριν τη γυναικοκτονία

Οι φωνές δεν ακούστηκαν μόνο μια φορά, με γείτονες να καλούν την αστυνομία χωρίς όμως να μπορούν να προσδιορίσουν από ποια πολυκατοικία προέρχεται ο θόρυβος.

Ο άνθρωπος που κάλεσε την αστυνομία την Πέμπτη μιλά στο newsit.gr και περιγράφει τα όσα έγιναν.

«Κάλεσα την Πέμπτη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα την αστυνομία. Ακούσαμε έντονες κραυγές και μια γυναίκα να εκλιπαρεί για βοήθεια. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε εμείς εδώ στη γειτονιά από πού προέρχονταν οι φωνές. Πάντως δεν ήμουν μόνο εγώ. Αρκετοί μαζευτήκαμε και είχαμε απορρήσει τι και πού συμβαίνει. Ενημέρωσα το κέντρο για το σημείο που βρισκόμαστε πως κάτι σοβαρό συμβαίνει μια γυναίκα ουρλιάζει, ζητά βοήθεια απεγνωσμένα και πως ενδεχόμενα έχουμε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ήρθε η αστυνομία χτύπησε σε διάφορα σημεία, έψαξε σε μια δίπλα πολυκατοικία, αλλά εκείνη την στιγμή επικρατούσε σιωπή», λέει.

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης ανέφερε στην αστυνομία ότι βρισκόταν σε άμυνα καθώς είδε την 39χρονη με ένα μαχαίρι από πάνω του ενώ σήμερα αναμένεται αν οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Με τον ίδιο να έρχεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή βία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.