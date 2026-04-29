Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Την άκρη του νήματος γύρω από την μυστηριώδη υπόθεση με τον εντοπισμό της σορού του 44χρονου άνδρα μέσα σε στάβλο στην Καλαμάτα, ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Ο Αλβανός ο οποίος ήταν σεσημασμένος και κάτοικος των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, είχε φτάσει στην Καλαμάτα πριν λίγο καιρό και φιλοξενούνταν, όπως τουλάχιστον ανέφερε ο επιστάτης του στάβλου και μία 50χρονη, στην κτηνοτροφική μονάδα.

Ο 44χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ όπως ανέφεραν άτομα τα οποία βρίσκονταν κοντά στο σημείο, γύρω στις 13:30 άκουσαν έναν πυροβολισμό.

Τον νεκρό, εντόπισαν νεκρό η 50χρονη γυναίκα της οποίας ο πατέρας της είναι και ο ιδιοκτήτης του στάβλου.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, και στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής όπου διαπίστωσε ότι το θύμα είχε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (29.04.2026), και σε μικρή απόσταση από τον στάβλο, εντοπίστηκε το μοιραίο όπλο ενώ στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών έχουν μπει οι καταθέσεις των δύο ατόμων που τον φιλοξενούσαν.

Ο νεκρός, ήταν σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών και είχε απασχολήσει και άλλες φορές στο παρελθόν την ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικές αρχές «βλέπουν» -προς το παρών- πίσω από την υπόθεση, μία στυγερή δολοφονία αν και εξετάζονται και άλλα ενδεχόμενα.