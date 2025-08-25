Ελλάδα

Καλάβρυτα: Καρέ – καρέ ο απεγκλωβισμός των 38 επιβατών του οδοντωτού – Στιγμιότυπα από την επιχείρηση

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στο Διακοπτό, όλοι καλά στην υγεία τους
Το σημείο που σταμάτησε το τρένο
Το σημείο που σταμάτησε το τρένο / φωτό από apohxos.gr

Επιτυχημένη ήταν η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών του οδοντωτού που έγινε χθες, Κυριακή (24/8/2025), αφού αμαξοστοιχία της Hellenic Train στην οποία επέβαιναν στα Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος. Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν με λεπτομέρειες την προσπάθεια των πυροσβεστών να βγάλουν από το τρένο τους επιβάτες. 

Το τρένο της Hellenic Train, με 38 επιβάτες, που εκτελούσε το δρομολόγιο 1336 Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να βγάλουν τους επιβάτες από το τρένο. 

Οι επιβάτες περίμεναν εγκλωβισμένοι για περισσότερες από 4 ώρες στον συρμό και χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί ειδικό τμήμα της 6ης ΕΜΑΚ προκειμένου με ασφάλεια να φτάσουν στο Διακοπτό.

Για να γίνει αυτό, στο σημείο έσπευσε εφεδρικός συρμός όπου μεταβιβάστηκαν οι επιβάτες για να επιστρέψουν στο Διακοπτό.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή γύρω στις 20:00, με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

Η στιγμή του απεγκλωβισμού μιας γυναίκας από πυροσβέστη
Η στιγμή του απεγκλωβισμού μιας γυναίκας από πυροσβέστη / φωτό από apohxos.gr
το τρένο
φωτό από apohxos.gr
το τρένο
φωτό από apohxos.gr
φωτό από apohxos
φωτό από apohxos

Όλοι οι επιβάτες έφτασαν με επιτυχία στο Διακοπτό και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Ελλάδα
