Ταλαιπωρία για επιβάτες του οδοντωτού στα Καλάβρυτα – Ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης

Ταλαιπωρία για επιβάτες της Hellenic Train την Κυριακή (24.08.2025). Η αμαξοστοιχία στην οποία επέβαιναν στα Καλάβρυτα ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι 38 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Το τρένο της Hellenic Train, με 38 επιβάτες, που εκτελούσε το δρομολόγιο 1336 Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά.

Η αμαξοστοιχία σταμάτησε λόγω τεχνικού προβλήματος. Στο σημείο έσπευσε εφεδρικός συρμός όπου μεταβιβάστηκαν οι επιβάτες για να επιστρέψουν στο Διακοφτό.

Hellenic Train: Σε εφεδρική αμαξοστοιχία μετεπιβιβάστηκαν οι επιβάτες του Οδοντωτού και επιστρέφουν στο Διακοπτό Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο (8 μ.μ.), με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η μεταφορά των επιβατών που είχαν παραμείνει στην ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα κοντά στην περιοχή Τρικλιά, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train. Οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν στην εφεδρική αμαξοστοιχία και επιστρέφουν στο Διακοπτό. Εκεί βρίσκεται λεωφορείο της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου. Η αρχική ανακοίνωση της εταιρίας

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Οι 38 επιβάτες πρόκειται να μεταφερθούν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η άφιξη της οποίας αναμένεται. Ο συρμός βοηθείας θα επιστρέψει στο Διακοπτό με τους 38 επιβάτες.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα.