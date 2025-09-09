Ελλάδα

Καλάβρυτα: Ψάχνουν στα χωράφια άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που θα πουλούσε ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου για 10 εκατ. ευρώ

Όπως αποκαλύπτει το newsit.gr ο ηγούμενος είπε στους διώκτες του έχει στην κατοχή του ένα άγαλμα μπρούτζινο ύψους περίπου 1.80 μέτρων το οποίο έχει κρύψει σε χωράφι γύρω από τη Μονή
O Ηγούμενος της Μονής Καλαβρύτων
O Ηγούμενος της Μονής Καλαβρύτων, που φέρεται πως προσπάθησε να πουλήσει Βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια / EUROKINISSI
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Ένα πραγματικό θρίλερ με φόντο ένα αρχαίο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ο ηγούμενος της μονής Καλαβρύτων είχε βγάλει στο σφυρί ζητώντας το αστρονομικό ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως αποκαλύπτει το newsit.gr, από χθες (8.9.2025), οι έμπειροι αξιωματικοί του ελληνικού FBI που κατάφεραν να ξεδοντιάσουν την ιερή μαφία έχουν ξεκινήσει να σαρώνουν την περιοχή Καλαβρύτων, ψάχνοντας σε χωράφια γύρω από τη Μονή, προκειμένου να εντοπίσουν το κρυμμένο άγαλμα που παζάρευε ο ηγούμενος.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι οι αρχές ξεκίνησαν να ψάχνουν την ιστορία του αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος μετά από παραδοχή του ηγούμενού κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις βυζαντινές εικόνες και τα δύο Ευαγγελία με τον αστυνομικούς που υποδύονταν τους αγοραστές.

Όπως ο ίδιος είπε στους διώκτες του έχει στην κατοχή του ένα άγαλμα μπρούτζινο ύψους περίπου 1.80 μέτρων το οποίο έχει κρύψει σε χωράφι γύρω από τη Μονή, και το οποίο σκόπευε να πουλήσει έναντι του ποσού των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αστυνομικοί μετά την σύλληψη της συμμορίας των έξι πέρασαν στην δεύτερη φάση του σχεδίου και σε ένα νέο κύκλο ερευνών κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να εντοπίσουν το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo