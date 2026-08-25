Καλλιθέα: 18χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του – Συνελήφθη από την αστυνομία

Μία αιματηρή επίθεση εκτυλίχθηκε στην Καλλιθέα όταν 18χρονος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο την επίσης 18χρονη πρώην σύντροφό του ελαφρά στο πόδι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από την αστυνομία.

Περιπολικό εντόπισε την 18χρονη τραυματισμένη σε δρόμο της Καλλιθέας μετά την επίθεση και η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Λαϊκό», προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

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Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 18χρονη στους αστυνομικούς, είχε προγραμματίσει συνάντηση με τον πρώην σύντροφό της και, όταν πήγε στο σημείο, εκείνος φέρεται να της επιτέθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο επεισόδιο.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για να βρουν τον 18χρονο ο οποίος εντοπίστηκς στην οδό Λασκαρίδου στην Καλλιθέα και συνελήφθη.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, κατηγορείται και για κλοπή, καθώς φέρεται να είχε κλέψει και το κινητό τηλέφωνο της 18χρονης.