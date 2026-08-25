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Τροχαίο στην Ιεράπετρα: 18χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε ζευγάρι τουριστών – Με σοβαρά τραύματα η γυναίκα

Ο νεαρός συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές που διερευνούν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο
περιπολικό
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
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Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (24/7/2026) στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα με θύματα ένα ζευγάρι τουριστών.

Ένας 18χρονος νεαρός μπήκε πίσω από το τιμόνι, χωρίς δίπλωμα, και παρέσυρε ένα ζευγάρι Αυστριακών που προσπαθούσε να περάσει τη διάβαση προκαλώντας έτσι το τροχαίο στην Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το ζευγάρι ηλικίας 46 και 49 ετών τραυματίστηκε με τη γυναίκα να είναι αυτή που έχει τα πιο σοβαρά τραύματα.

Ο 18χρονος συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές που διερευνούν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

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