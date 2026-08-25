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Μύκονος: Άραβας τουρίστας πνίγηκε στην Ψαρρού – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν τα κατάφερε

Λουόμενοι είδαν τον άντρα να επιπλέει στο νερό και ειδοποίησαν άμεσα τον ναυαγοσώστη της παραλίας
μυκονος πνιγμος
Η στιγμή που γίνεται ΚΑΡΠΑ στον τουρίστα
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Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην διάσημη παραλία της Ψαρούς στη Μύκονο όταν τουρίστας έχασε τη ζωή του από πνιγμό, χθες Δευτέρα (24/8/2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του mykonoslivetv, λουόμενοι είδαν τον τουρίστα να επιπλέει στο νερό και ειδοποίησαν άμεσα τον ναυαγοσώστη της παραλίας της Μυκόνου.

Εκείνος έσπευσε στο σημείο με μικρό φουσκωτό και με την βοήθεια λουόμενων ανέβασε τον άτυχο άνδρα στο σκάφος και τον μετέφερε στην ακτή.

Εκεί ανάμεσα στο πλήθος που είχε μαζεύει του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με την μέθοδο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο οι προσπάθειες ανάνηψης του τουρίστα που ήταν Άραβας δεν είχαν αποτέλεσμα.

Στην σορό θα γίνει νεκροψία, προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια του θανάτου που όπως όλα δείχνουν είναι ο πνιγμός, ενώ από το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργείται προανάκριση.

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