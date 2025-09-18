Ελλάδα

Καλλιθέα: 28χρονος χωρίς δίπλωμα έκανε σούζα με τη μηχανή για 350 μέτρα και συνελήφθη

Ο οδηγός οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Μηχανή
Photo / Ελληνική Αστυνομία

Ένας 28χρονος, οδηγός μηχανής πιάστηκε στα πράσα να κάνει «σούζα» με τη μηχανή του και επικίνδυνους ελιγμούς και συνελήφθη στην Καλλιθέα.

Ο νεαρός οδηγός της μηχανής όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς εντυπωσιασμού και «σούζα» σε κεντρική λεωφόρο της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 28χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, το απόγευμα της Τετάρτης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση.

Μηχανή
Photo / Ελληνική Αστυνομία
Μηχανή
Photo / Ελληνική Αστυνομία

Οι αστυνομικοί τον είδαν να κάνει με τη μηχανή του επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα οχήματα στη λεωφόρο και «κερασάκι» ήταν το ότι έκανε «σούζα» για περίπου 350 μέτρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους οδηγούς και πεζούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια: Προθεσμία έως 22 Σεπτεμβρίου για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες
Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη
Αμφιθέατρο πανεπιστημίου
Προφυλακιστέος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό ο 32χρονος Παλαιστίνιος – Είπε ότι έχει ακουστά τον ISIS
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος είπε στον ανακριτή ότι έχει ακουστά τον ISIS, την ισλαμιστική οργάνωση στην οποία προανακριτικά φέρεται να αποδέχθηκε ότι ανήκει
Ο 32χρονος Παλαιστίνιος 12
Newsit logo
Newsit logo