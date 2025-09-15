Καλλιθέα: Αστυνομικός τραυματίστηκε σε καταδίωξη 16χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή

Επεισοδιακή καταδίωξη το μεσημέρι της Κυριακής (14.09.2025) στην καρδιά της Καλλιθέας, στην οποία τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός. Όλα έγιναν στις 15:30, όταν οι αρχές προσπάθησαν να σταματήσουν για έλεγχο έναν 16χρονο οδηγό μηχανής.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 16χρονο στο ύψος των Αγίων Πάντων, στη Θησέως στην Καλλιθέα καθώς συνειδητοποίησαν πως ο νεαρός κινούνταν ύποπτα. Παρά το σήμα τους, ο ανήλικος ανέπτυξε ταχύτητα και έτσι ξεκίνησε η καταδίωξή του.

Εν τέλει η μηχανή του 16χρονου ανετράπη με αποτέλεσμα να ξεκινήσει να τρέχει πεζός για να γλιτώσει την σύλληψη. Οι αστυνομικοί εν τέλει τον συνέλαβαν σε αυλή σπιτιού στην Καλλιθέα.

Από την καταδίωξη τραυματίστηκε ελαφρά ο ένας αστυνομικός στο χέρι και έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο καθώς αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Κατά τον έλεγχο που έγινε στην μηχανή, διαπιστώθηκε πως είναι κλεμμένη και έτσι ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας όπου έχει αναλάβει την προανάκριση.