Ελλάδα

Καλύβια: Μεγάλο όνομα του υποκόσμου ετοιμαζόταν να «καθαρίσει» ο ποινικός που πιάστηκε με τα καλάσνικοφ

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI αναζητούν τους συνεργούς του ποινικού, ποιος ήταν ο στόχος σε βάρος του οποίου είχε σφραγιστεί συμβόλαιο θανάτου, αλλα και ποιος ειναι ο ηθικός αυτουργός
Τυφέκιο Καλάσνικοφ
EUROKINISSI/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Μπροστά σε μία σκληρή συμμορία αποτελούσε που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου εκτιμούν ότι βρίσκονται οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI μετα τον εντοπισμό στα Καλύβια κλεμμένου αυτοκινήτου μέσα στο οποίο βρέθηκαν καλάσνικοφ πιστόλια με σιγαστήρα γάντια και ένα μπιτόνι με βενζίνη.

Ουσιαστικά, οι αστυνομικοί παρακολουθώντας ένα παλιό γνώριμο των αρχών για ναρκωτικά έφτασαν σε συμμορία πληρωμένων δολοφόνων.

Οι αναλυτές του ανθρωποκτονιών είναι βέβαιοι ότι ο άντρας τον οποίο παρακολουθούσαν και διακίνηση ναρκωτικών ετοίμαζε μέσα στις επόμενες δύο ημέρες να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου και όλη η επιχείρηση ήταν στο τελευταίο στάδιο πριν την ολοκλήρωση της.

Πλέον, αναζητούν τους συνεργούς του ποινικού, ποιος ήταν ο στόχος σε βάρος του οποίου είχε σφραγιστεί συμβόλαιο θανάτου, αλλα και ποιος ειναι ο ηθικός αυτουργός.

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικές ημέρες στο ελληνικό FBI φτάνει μία πληροφορία που αναφέρει ότι ένας παλιός γνώριμος των αρχών με καταγωγή από την Κρήτη, ο οποίος το 2006 είχε συλληφθεί και καταδικαστεί -ανήλικος τότε- για δολοφονία, διακινεί ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων.

Φτάνοντας στο σπίτι του και κάνοντας έφοδο εντόπισαν και ένα αυτοκίνητο μάρκας Ford Fiesta το οποίο ήταν κλεμμένο. Αμέσως άνοιξαν το όχημα στο πορτμπαγκάζ του οποίου βρέθηκαν τρία καλάσνικοφ πιστόλια με σιγαστήρα μπιτόνι με βενζίνη και ένα ζευγάρι γάντια. Όλα δείχνουν, λένε οι αξιωματικοί το ανθρωποκτονιών ότι με το αυτοκίνητο θα πήγαινε μαζί με τουλάχιστον δύο άτομα να εκτελέσουν συμβόλαιο θανάτου και στη συνέχεια με τη βενζίνη που είχαν θα το έκαιγαν, προκειμένου να σβήσουν τα ίχνη τους.

Το γεγονός ότι βρέθηκαν τρία όπλα και πιστόλια δείχνουν ότι ο ποινικός που παρακολουθούσαν και η ομάδα του ετοιμαζόταν για μακελειό. Μάλιστα, θα ήταν μεγάλο όνομα στον χώρο της παρανομίας που θα είχε μέτρα προστασίας και ενδεχομένως θωρακισμένο αυτοκίνητο.

Πλέον, προσπαθούν μέσα από βίντεο, αλλά και τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων, τα μηνύματα και τις συνομιλίας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών να βρουν ποιοι είναι οι συνεργοί του συγκεκριμένου Κρητικού ποινικού, ποιο είναι το θύμα και ποιος ο ηθικός αυτουργός που έδωσε εντολή να το σβήσουν από το χάρτη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
112
103
89
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δίκη υποκλοπών: Επιμένει στις καταγγελίες του ο Χρήστος Ράμμος – «Δεν έγινε διασταύρωση των παρακολουθούμενων από την ΑΔΑΕ»
«Δεν έγινε διασταύρωση των συνδέσεων με παρόχους, από την ΑΔΑΕ, υπήρξαν 110 συνδέσεις που έλαβαν μηνύματα, δε διασταυρώθηκαν αυτοί οι αριθμοί»
Ο Χρήστος Ράμμος πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ
SAFE: Τα βήματα της ελληνικής πλευράς για τους αμυντικούς εξοπλισμούς – Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για PULS, Rafale και Apache
Τo ελληνικό αίτημα προς την Κομισιόν διατυπώθηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει και σχέδιο για την αξιοποίηση σημαντικού μέρους των τυχόν αδιάθετων πόρων από το συνολικό πρόγραμμα SAFE
PULS
Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που θανατώνουν τα πρόβατά του: Κίνδυνος αφανισμού σπάνιων φυλών
Οι αυτόχθονες φυλές των τελευταίων 100 χρόνων στην Ελλάδα αν χαθούν, δεν ξαναδημιουργούνται», λέει καθηγητής - «Γιατρεύτηκαν από την ευλογιά αλλά μου τα θανατώνουν» επιμένει ο κτηνοτρόφος
Ο Κώστας Θεοφίλου
6
Newsit logo
Newsit logo