Καμίνια: Η ανατριχιαστική περιγραφή γυναίκας που είδε τον 5χρονο στο μπαλκόνι – «Ούρλιαζε, “είμαι κλειδωμένος και μόνος”»

Οργή προκαλούν οι νέες πληροφορίες για τα όσα έζησε ο 5χρονος στα Καμίνια, το βράδυ της Τρίτης (26.08.2025) όπου κλειδώθηκε στο μπαλκόνι χωρίς να τον προσέχει κανένας ενήλικος από την οικογένειά του και έκλαιγε ουρλιάζοντας για βοήθεια. Κάτοικος που είδε το παιδί να πετάει από την αγανάκτησή του αντικείμενα στον δρόμο, περιέγραψε τα όσα έγιναν, μέχρι που αστυνομικός σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι και το έσωσε από το μαρτύριό του.

Η γυναίκα που κάλεσε το 100 εξηγώντας στους αστυνομικούς πως ο 5χρονος ήταν μόνος του στο διαμέρισμα στα Καμίνια, μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και εξήγησε πως άκουσε το 5χρονο παιδί να κλαίει και να ουρλιάζει με λυγμούς «είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ». Όπως η ίδια είπε, το παιδί ήταν σε τραγική ψυχολογική κατάσταση, τελείως γυμνό και πέταγε από το μπαλκόνι ό,τι έβρισκε μπροστά του.

«Ερχόμουν από μπροστά και βλέπω το παιδί που φώναζε από πάνω “είμαι μόνος μου, είμαι κλειδωμένος, δεν είναι η μαμά μου εδώ, δεν είναι κανείς εδώ, είμαι μόνος μου”. Ήταν ολόγυμνος, τσίτσιδος, και ήταν σε έξαλλη κατάσταση γιατί πετούσε αντικείμενα. Πετούσε το μαξιλάρι του σκύλου, πέταγε μαξιλάρια, μας έρχονταν στο κεφάλι.

Βλέπαμε ότι χρονοτριβούσε η όλη διαδικασία και πήρα το 100. Το παιδάκι έλεγε ότι η μαμά του λείπει, ότι δεν είναι εδώ. Καλαμάτα μας έλεγε. Και ο μπαμπάς του σε ένα άλλο μέρος», είπε συγκεκριμένα η γειτόνισσα.

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

Θάρρος και ανθρωπιά σε δράση! pic.twitter.com/e7BCvqoCzW

Χειροπέδες στην 19χρονη αδελφή του

Τα 2 ανήλικα παιδιά της οικογένειας παραμένουν υπό προστατευτική φύλαξη. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr είτε θα παραδοθούν στους γονείς είτε θα μεταφερθούν σε δομή. Την απόφαση θα πάρει η εισαγγελία ανηλίκων. Η μητέρα τους, σύμφωνα με πληροφορίες είναι στην Καλαμάτα και δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ενώ η 19χρονη κόρη της οικογένειας συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα το βράδυ της Τετάρτης.

Όλα έγιναν το βράδυ της Τρίτης (26/08/25). Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και είδαν το παιδί στο μπαλκόνι. Όταν προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι το διαμέρισμα ήταν κλειδωμένο και το παιδί ήταν μόνο του στο σπίτι.

Χωρίς να διστάσουν οι αστυνομικοί σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι για να σώσουν το παιδί. Η αστυνομικός μάλιστα που κατάφερε να φτάσει κοντά του είναι μητέρα 3 παιδιών.

Περίπου 40 λεπτά αργότερα έφτασε στο σπίτι η 17χρονη αδερφή του αγοριού, η οποία ανέφερε ότι είχε αφήσει το παιδί μαζί με την ενήλικη αδερφή τους, η οποία όμως έλειπε και δεν βρέθηκε κατά την έρευνα.

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχε ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε στο Live News αρχικά η αδερφή του 5χρονου και συμπλήρωσε:

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι.

Όπως αποκαλύφθηκε μάλιστα από το Mega το 5χρονο το άφηναν συστηματικά μόνο του στο σπίτι.