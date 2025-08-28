Καμίνια: Συνελήφθη η ενήλικη αδερφή του 5χρονου που το είχαν αφήσει μόνο του στο σπίτι – Άφαντη ακόμα η μητέρα

Υπό προστατευτική φύλαξη βρίσκονται τα δυο ανήλικα παιδιά της οικογένειας στα Καμίνια που είχε αφήσει το αγοράκι μόλις 5 ετών μόνο του στο σπίτι και με την εξώπορτα να είναι κλειδωμένη. Το παιδί είχε βγει στο μπαλκόνι του σπιτιού και φώναζε επί 40 λεπτά με αποτέλεσμα να το δουν οι γείτονες και να καλέσουν την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να σκαρφαλώσουν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου στο οίκημα στα Καμίνια για να σώσουν το 5χρονο παιδί και το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr τα ανήλικα παιδιά είτε θα παραδοθούν στους γονείς είτε θα μεταφερθούν σε δομή. Την απόφαση θα πάρει η εισαγγελία ανηλίκων. Η μητέρα τους σύμφωνα με πληροφορίες είναι στην Καλαμάτα και δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Η ενήλική κόρη της οικογένειας συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα το βράδυ της Τετάρτης (27/08/25).

Όλα έγιναν το βράδυ της Τρίτης (26/08/25). Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και είδαν το παιδί στο μπαλκόνι. Όταν προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι το διαμέρισμα ήταν κλειδωμένο και το παιδί ήταν μόνο του στο σπίτι.

Χωρίς να διστάσουν οι αστυνομικοί σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι για να σώσουν το παιδί. Η αστυνομικός μάλιστα που κατάφερα να φτάσει κοντά του είναι μητέρα 3 παιδιών.

Περίπου σαράντα λεπτά αργότερα έφτασε στο σπίτι η 17χρονη αδερφή του αγοριού, η οποία ανέφερε ότι είχε αφήσει το παιδί μαζί με την ενήλικη αδερφή τους, η οποία όμως έλειπε και δεν εντοπίστηκε.

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε στο Live News αρχικά η αδερφή του 5χρονου και συμπλήρωσε:

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι.

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

Όπως αποκαλύφθηκε μάλιστα από το Mega το 5χρονο το άφηνα συστηματικά μόνο του στο σπίτι.