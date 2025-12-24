Καραμπόλα 3 οχημάτων στη Βέροια: Στο νοσοκομείο τετραμελής οικογένεια με 2 παιδιά

Σοβαρό τροχαίο ανάμεσα σε 3 αυτοκίνητα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025) στη Βέροια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία ολόκληρη οικογένεια.

Το τροχαίο έγινε έξω από τη Βέροια, όταν κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, συγκρούστηκαν μεταξύ τους τα 3 αυτοκίνητα. Στο ένα από αυτά επέβαινε και μία οικογένεια με 2 παιδιά που ήρθε από τη Γερμανία για να περάσει τα Χριστούγεννα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Βέροιας. Η υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πληροφορίες του Kozanimedia αναφέρουν πως η συγκεκριμένη η οικογένεια βίωσε την απόλυτη ταλαιπωρία πριν το τροχαίο μιας και πλήρωσαν κανονικά τα διόδια των Μαλγάρων αλλά λίγο μετά υπήρχε εκτροπή κυκλοφορίας λόγω του μπλόκου στο Νησέλι.

Καταγγέλλουν πως δεν υπήρχε καμία πινακίδα ή οδηγία και έτσι, μέσω του GPS κατευθύνθηκαν προς Βέροια από παράδρομους.